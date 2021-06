Zwaarbewapende agenten zien duikers aan voor drugscriminelen: 'Wij dachten aan een oefening en zwaaiden zelfs nog'

De vrijwilligers vertrokken vrijdag vanuit Vlissingen om het hele weekend op verschillende plekken in de Noordzee afval op te duiken. Dat afval halen ze onder meer uit wrakken onder het wateroppervlak. Ze hadden zondag net een mooie duikdag achter de rug, toen hun schip door de politie werd tegengehouden. Speciaal opgeleide agenten van de dienst DSI enterden het schip. Iets wat expeditieleider Ben Stiefelhagen allerminst zag aankomen.

"We zaten nog na te genieten van een mooie en zinvolle duik, toen er opeens een helikopter naast ons schip hing. In de verte zagen we twee hele snelle rubberboten aankomen. We dachten dat ze aan het oefenen waren, ik zwaaide zelfs nog. Maar toen gingen ze links en rechts van onze boot varen en sprongen er een aantal aan boord", blikt Stiefelhagen terug. "Eén van hen maakte een klapper op het dek met zijn machinegeweer op ons gericht, toen die al stuiterend van hun boot naar de onze overstapte. We werden teruggedreven, moesten ons omdraaien en mochten niks zeggen."

De vrijwilligers werden opgedragen om terug te varen naar Rotterdam. Op de Maasvlakte moesten ze aanleggen bij een politiesteiger en stond er een welkomstcomité van politieagenten, douaniers en speurhonden klaar. "Ze hebben álle ruimtes doorzocht en we zijn allemaal ondervraagd. Maar er was niets aan boord, natuurlijk niet!"

Drugssmokkel

Stiefelhagen, die vroeger bij de mariniers zat, toont ondanks deze heftige ervaring begrip voor de situatie. Hij denkt te weten waar dit misverstand vandaan komt. "We hadden op zaterdag drie duiken gemaakt, waarvan de laatste een nachtduik was. We besloten toen om op die plek te blijven en hebben het anker uitgegooid. Een groot vrachtschip is toen vlak langs ons gevaren; ik heb er zelfs de golven van gevoeld. Dat blijkt een schip te zijn geweest uit Zuid-Amerika, dat werd gezocht voor cocaïnesmokkel. Ze vermoeden dat ze de drugslading overboord gingen zetten en dat die door duikers zou worden opgepikt. Toen ze onze boot zagen, was voor hen de optelsom simpel en hebben ze grof ingezet."

De vrijwilligers hebben excuses aangeboden gekregen van de politie. "Zij vonden het zeer tragisch dat het zo gelopen was. Wij dachten dat zij een oefening hadden en zij dachten drugssmokkelaars aan te gaan houden. Ik heb er geen rancuneus gevoel over, maar ze moeten misschien wel beter informeren vooraf. We gaan vrijdag weer op pad, dus we hopen dat de DSI dat in de agenda heeft gezet. Wij hebben absoluut niets te maken met drugs."