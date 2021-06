Enorme installatie hijst Prins Clausbrug op zijn plek in Dordrecht

De nieuwe Prins Clausbrug in Dordrecht is dinsdag op zijn plek gezet en dat heeft veel bekijks getrokken. De zogenoemde klep moest met behulp van een drijvende bok, met een hijshoogte van 63 meter, op haar plaats worden gelegd. Woensdag worden nog de pendelstaaf en de ballastmast geplaatst.

Op de enorme installaties kwam veel publiek af. Het is volgens een toeschouwer bijna niet voor te stellen dat zo'n 'ongelooflijke hoeveelheid staal' elders in elkaar is gezet en in Dordrecht op de centimeter nauwkeurig moet worden geplaatst. Ook projectleider Peter de Vet blijft onder de indruk. "Ze zijn nu bezig met het vastmaken van het scharnierpunt van de klep aan het fundament en ook met de opbouw van de bedieningsunit aan de overkant", vertelt hij aan RTV Dordrecht op de negende etage van The Lighthouse aan het water.

De plaatsing van de brug verliep vlot. Om 10:00 uur konden de vakmannen daar al aan beginnen, in plaats van de geplande 12:00 uur. "Ze zijn ongetwijfeld nog even zoet met het vastmaken van alle bouten", vertelt De Vet. Toch was de brug om 11:00 uur al geplaatst.

'Verrijking voor de stad'

In Dordrecht zijn de toeschouwers blij met de komst van de brug. "Dit wordt een verrijking voor de stad", zegt een man. Hij is blij dat 'ie straks niet langer om hoeft te fietsen. "We houden van een borreltje en straks kunnen we zelfs naar huis wandelen." Een mede-toeschouwer is ook onder de indruk van de brug, hij maar vindt het wel een tikje 'prestigieus'. "Het had naar mijn idee best wel iets rustiger gekund."

De Prins Clausbrug is een ontwerp van René van Zuuk. De kosten van de brug zijn drie miljoen hoger uitgevallen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Om 16.30 uur heeft wethouder Piet Sleeking namens de gemeente een delegatie van de aannemer ontmoet op het midden van de nieuwe brug.