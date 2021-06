De bingoballen rollen weer in Rozenburg: 'De afgelopen maanden zat je toch een beetje opgesloten'

Met een mannetje of dertig komen ze langzaam binnendruppelen bij Verenigingsgebouw de Schans in Rozenburg en ze hebben er allemaal veel zin in. "Je hebt hier toch een beetje je vriendinnen van de bingo", legt Nel, één van de deelnemers, direct uit. "Het heeft een hele tijd geduurd maar het is gewoon gezellig om dit te mogen doen. Die gezelligheid daar doe je het toch voor."

'Doen het niet voor de prijzen'

De Ouderenvereniging Rozenburg heeft voor de bingo de nodige prijzen geregeld, van advocaat en wijn tot stroopwafels, boterkoeken en een goedgevulde boodschappentas. "Toen we aankondigden dat we weer konden beginnen wist ik al meteen dat we weer een volle bak zouden hebben", vertelt Fanny Zuur van de ouderenvereniging. Ze wordt bijgestaan door Harry, voorzitter van de vereniging. "Je ziet het enthousiasme en de glimlachen op de gezichten als ze binnenkomen. Dit hebben mensen lang moeten missen."

En dus gaat het de mensen ook allesbehalve om de prijzen. "Nee joh, dat boeit ons allemaal niet zo", legt deelnemer Jan gortdroog uit. "Het is gewoon een hele leuke groep mensen en weet je wat het ook is? Ik zit met m'n vrouw in een verzorgingstehuis en daar zat je de afgelopen tijd toch een beetje opgesloten omdat er niks mocht. Dus als dit soort dingen er dan weer zijn, gaan we er graag naar toe. Ook om weer even met iedereen hier een praatje te maken."

En ook al zijn de prijzen niet de hoofdreden om te komen, ze krijgen is altijd leuk. Zo kan Anneke beamen, die tijdens de herstart van het bingoseizoen direct goed in de prijzen valt met een fles wijn en een boodschappentas: "Het is een leuke bijkomstigheid, maar ik moet niet meer gaan winnen. Dan geef ik het wel weg aan m'n vriendinnen hier!"