Zomersmog, hitteprotocol en eerdere sluiting testlocaties: deze gevolgen heeft de hitte voor jou

Volgens weerman Arjan Willemse kruipt de temperatuur woensdag naar 31 graden. Niet gek voor juni, zegt hij, maar je moet wel op één ding letten: de felle zon. De zonkracht is woensdag namelijk heel hoog. “Tussen de 7 en 8. Dat betekent dat je in tien tot vijftien minuten al kan verbranden. Insmeren dus!”

De GGD-testlocaties in Zuidland en Ridderkerk sluiten de deuren eerder vanwege het warme weer. Tot vrijdag zullen de locaties al om 14:00 uur dicht gaan. Daarna zullen de testlocaties weer hun oude openingstijden hervatten.

Rijkswaterstaat stelt hitteprotocol in

Rijkswaterstaat stelt woensdag vanaf 10:00 uur een hitteprotocol in vanwege de verwachte temperaturen. Dat betekent dat weggebruikers die met pech langs de weg komen te staan direct worden geholpen. Het is volgens Rijkswaterstaat onwenselijk dat gestrande weggebruikers in hoge temperaturen langdurig op een berger moeten wachten. Er wordt daarom zo snel mogelijk voor een berger gezorgd die de weggebruiker naar een tankstation of parkeerplaats brengt, zodat de schaduw kan worden opgezocht en water en andere voorzieningen aanwezig zijn.

Daarnaast worden weggebruikers geadviseerd voldoende drinkwater mee te nemen, mede omdat de concentratie door hitte kan afnemen. Ook is het handig om een paraplu mee te nemen die als parasol kan dienen tijdens het wachten op een berger.

Verder stijgt volgens Rijkswaterstaat door het warme weer en de periode van droogte ook de kans op bermbranden aanzienlijk. Weggebruikers worden daarom met klem opgeroepen om geen sigarettenpeuken en ander afval naar buiten te gooien.

RIVM waarschuwt voor zomersmog

In het hele land is woensdag en donderdag kans op smog door ozon. De luchtkwaliteit zal vooral in de middag en de avond slecht zijn, meldt het RIVM. De lucht is dan het meest verontreinigd. Mensen die gevoelig zijn voor smog worden geadviseerd om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken.

Smog door ozon ontstaat bij de ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt vooral in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig wind staat. Vervuilende stoffen worden dan onder invloed van zonlicht omgezet in ozon en dat wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te veroorzaken.

De smog kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid. Daarnaast kan het astmaklachten en afname van de longfunctie verergeren. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn volgens het RIVM vaak relatief gevoelig voor smog.

De verwachte westenwind en de kans op onweersbuien op donderdag zullen ervoor zorgen dat de ozonconcentraties vanaf vrijdag naar verwachting lager zullen zijn. De luchtkwaliteit wordt dan beter. Het is nog wel onzeker of het weer zich donderdag daadwerkelijk zo ontwikkelt en daarom is de smogverwachting voor vrijdag ook niet zeker.

Extra controle op dierenwelzijn

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft aangegeven extra te controleren op het welzijn van dieren nu het buiten heet wordt, bijvoorbeeld bij het vervoer.