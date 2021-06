Het weer van vandaag: heet!

Vanavond is het een zwoele zomeravond. Rond middernacht is het op veel plaatsen nog een graad of 23. Uiteindelijk bedraagt de minimumtemperatuur 19 of 20 graden en wordt pas tegen de ochtend bereikt. Verder is het helder en staat er een zwakke zuidoostenwind.

Morgenochtend start de dag waarschijnlijk met wat wolkenvelden, maar zodra de zon er in de loop van de ochtend beter bij komt, loopt het kwik snel op. In de middag is het uiteindelijk 28 tot lokaal 32 graden en wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Een hele lokale onweersbui is niet geheel uitgesloten. Er staat een zwakke zuidenwind. Aan zee draait de wind naar het westen, waardoor het op de stranden opnieuw iets afkoelt.

Vooruitzichten

In de nacht naar vrijdag vallen er stevige regen- en onweersbuien. Vrijdagmiddag is het tijdelijk wat droger, maar in de avond volgt een nieuwe ronde met zware buien. Zaterdag verloopt op een enkele regenbui na, droog. Zondag keert tijdelijk de warmte terug, maar dan neemt ook de kans op een aantal stevige regen- en onweersbuien weer toe.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 juni bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 20,2 graden en de minimumtemperatuur 11,0 graden. Er valt gemiddeld 24,1 mm neerslag.