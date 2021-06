RET schrapt in veiligheid: minder toezicht op tram en in metrostations

Reizigers die gebruik maken van de lijnen van de RET zullen binnenkort minder beveiligingspersoneel zien in tram en op metrostations. Zo verdwijnen per 1 oktober de conducteurs op een aantal tramlijnen. Ook is op nog maar drie ondergrondse Rotterdamse metrostations vast toezicht.

Het bedrijf zegt te moeten bezuinigen in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Die vindt dat tegenover de steunmaatregelen in verband met corona ook een offer van de RET mag worden gevraagd. “Het is een maatregel die pijn doet en die de RET liever niet zou nemen”, zegt directeur Maurice Unck.

De conducteurs verdwijnen van de tramlijnen 7 (Willemsplein-Woudestein) en 20 (CS-Lombardijen). Op de lijnen 4 (Molenlaan-Marconiplein) en 8 (Kleiweig-Marconiplein) worden mobiele teams ingezet, die dus hoppen op beide trajecten.

Ook zullen op alle lijnen de trambestuurders soms alleen rijden. De conducteurs beginnen namelijk later en stoppen vaak voordat de laatste tram in de remise staat.

De bezuiniging raakt vooral het personeel van beveiligingsbedrijf Securitas. De RET brengt de inhuur van die diensten terug met 30 procent.

Servicemedewerkers geschrapt

De hardste klappen vallen bij de servicemedewerkers. Dat zijn de mensen die toezicht houden op de metrostations. Straks zit er alleen nog vast personeel op de stations Zuidplein, CS en Beurs. Ruim de helft van ruim honderd medewerkers in dienst van de RET verliest zijn of haar functie. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe werkplek.

De maatregelen hebben geen gevolgen voor de OV-surveillanten. Dat zijn de mensen die vooral in de avonduren op metrolijnen meereizen. Hun aanwezigheid wordt ook gefinancierd door gemeenten.

“Besparen op sociale veiligheid is een ingrijpende maatregel: de reizigers en de RET- medewerkers moeten zich in ons OV veilig blijven voelen”, vindt Unck. “De RET heeft jarenlang hard gewerkt aan het opbouwen van een veilig netwerk. Dat we nu toch moeten besparen op een deel van dit toezicht valt dan ook zwaar maar is helaas onontkoombaar. Net als in andere branches wordt van het OV gevraagd een deel van de verliezen door corona zelf op te vangen.”

'Reizigers moeten zichzelf redden'

De ondernemingsraad van de RET moet nog een standpunt innemen. Voorzitter Henk van der Maden vraagt zich af of de gemeenten en hun raadsleden wel beseffen wat de gevolgen van deze bezuinigingen zijn. “Trambestuurders en reizigers zullen met een minder veilig gevoel instappen. Maar ik vrees ook de eerste calamiteit in de metro. De reizigers zijn veel meer aangewezen op hun zelfredzaamheid.”