RIVM: 'Verschil temperatuur stad en platteland kan oplopen tot 8 graden, meer groen in de stad moet verkoeling brengen'

Wie op zoek is naar meer verkoeling, hoeft niet per se naar het strand. Je kunt ook je heil zoeken op het platteland. Daar zijn de temperaturen iets lager dan in de stad. "De hoge gebouwen houden in de stad houden de wind tegen waardoor het niet snel afkoelt in de nacht", zegt Joost van Ree van het RIVM. Het verschil kan in de ochtend oplopen tot 7 a 8 graden. Dat blijkt uit metingen die het RIVM in de stad en op het platteland uitvoert.

"In de stad kom je ook veel donkere materialen en stenen tegen die de warmte vasthouden waardoor de straten flink opwarmen", zegt Van Ree. "Op het platteland met veel groen verdampt de hitte continu een beetje. Als het in de nacht afkoelt, straalt de warmte makkelijker naar de atmosfeer. Dat is in de steden veel minder, omdat er veel meer warmte is opgeslagen."

Hoewel je mensen niet gauw hoort klagen over hoge temperaturen, kunnen die wel voor hitte-stress zorgen. "In de hitte worden meer mensen ziek en nemen de ziekenhuisopnamen toe. Ook sterven er meer mensen dan op een dag met gewone temperaturen."

Eilanden

Het RIVM heeft een kaart gemaakt waarop je de grote steden als eilanden ziet en volgens Van Ree is Rotterdam zo'n 'eiland'. "In Rotterdam krijg je gauw het verschil van 7 a 8 graden met het platteland. Dat geldt vooral voor het centrum, het havengebied en Rotterdam-Zuid. Het is niet makkelijk om daar iets aan te doen, omdat je te maken hebt met een bestaande stad. Maar er zijn een paar dingen die je wel kunt doen. Om te beginnen moet er een hitteplan klaarliggen. Daarnaast hebben we in het klimaatakkoord afgesproken dat we de gebouwen gaan verduurzamen. Dat is een perfecte kans om te kijken hoe we de koeling in de zomer kunnen regelen. Je kunt de steden ook groener maken en dat heeft veel meer voordelen dan alleen maar verkoeling bieden en zorgen dat de warmte beter verdampt."

Groene gevel

Dat er in de steden steeds meer wordt gebouwd, hoeft volgens Van Ree niet te betekenen dat het probleem groter wordt. "Je kunt kiezen voor witte gebouwen, en veel meer groen. In Utrecht zijn ze bezig met een gebouw met groene gevel. Daar groeien bomen en struiken langs de flat. Het zijn kleine ingrepen met grote gevolgen."