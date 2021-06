'Onverantwoord': personeel RET vreest toename zwartrijders en agressie door bezuinigingen

Zijn werkgever zegt dat de bezuinigingen nodig zijn, omdat de RET iets terug moet doen vanwege de miljoenen overheidssteun die het bedrijf heeft gekregen. Als het Rijk dat geld niet had betaald, waren de bedrijven in het openbaar vervoer omgevallen.

De OR-voorzitter noemt de voorstellen 'te idioot voor woorden'. "Als je straks weer evenementen krijgt, dan zie je weer tal van vechtpartijen in de metro", legt hij uit. "Er zijn nu al plekken waar de politie liever niet komt. Als deze plannen doorgaan zie je na elf uur bijna niemand meer in de metro. Kan je dan nog wel veilig met het openbaar vervoer reizen?"

De ondernemingsraad geeft een negatief advies rondom het bezuinigingsplan. Als het bedrijf de plannen toch doorzet, kan de ondernemingsraad naar de rechter stappen.

Doordrukken

“Ik zie het vooral als de gelegenheid die de metropoolregio aangrijpt om plannen die ze hadden door te drukken”, oordeelt Van der Maden. “De gemeenten en gemeenteraden hebben niet door welke gevolgen dit straks voor het personeel en de reizigers zal hebben.”

Eén van die maatregelen is de inzet van mobiele teams op de trams. Die pendelen straks bijvoorbeeld tussen de tramlijnen 4 en 8. “Daar werd al langer mee geschermd. Omdat het bij de HTM in Den Haag zo goed zou werken en de tevredenheid onder de reizigers groot is, maar de situatie in Den Haag is niet met Rotterdam te vergelijken.”

Een grote controle, eind mei, van de RET en politie op station Capelsebrug wees uit dat zwartrijden voor sommige reizigers nog een grote hobby is. Maar liefst 137 personen kregen een boete.

“De gelegenheid maakt de dief”, zegt Van der Maden. “Als de mensen weten dat per 1 oktober minder toezicht om de tram is, dan zullen sommigen deze kans aangrijpen. Ook is er dan geen kaartverkoop meer in de tram. Het is te voorspellen tot welke discussies dat zal leiden.”

Volgens Van der Maden zijn de zorgen onder het personeel groot. Zijn mensen hebben lang moeten strijden voor de veiligheidsmaatregelen in het openbaar vervoer. In de periode 1985-2010 nam de agressie in tram en metro steeds meer toe. Het aantal OV-verboden voor reizigers, die worden geweerd na agressief gedrag, neemt ook niet af. In de periode voor corona werden jaarlijks tien tot vijftien verboden opgelegd.

Vuist in het gezicht

Keimpe Hazewindus werkte op de tram tussen 1978 en 2004. Hij kreeg als trambestuurder eind jaren ’80 een vuistslag in zijn gezicht op de Henegouwerlaan. “Die man was vergeten uit te stappen bij een halte. Toen ik verder reed, wilde hij dat ik stopte. Dat kon dus niet. Toen ik stopte bij de volgende halte gaf hij mij een klap in het gezicht. De bril zat scheef en ik bloedde. De dader is niet gepakt.”

Keimpe Hazewindus eind jaren '70 op de tram van de RET | Foto: Privé

Later reed hij vooral vanaf de remise Hilledijk op Zuid. “Graffiti en aan de noodrem trekken was aan de orde van de dag. Eerst hadden we wagenbegeleiders, later zelfs twee conducteurs per tram. Die zijn ook weer wegbezuinigd.”

'Paard achter de wagen spannen'

Hazewindus kan zich de zorgen van het huidige personeel van de RET voorstellen. “Waar geen conducteurs waren, daar zag je de meeste incidenten. Ik zou me er ook prettig bij voelen als er geen conducteur op de tram zou zitten. Het is het paard achter de wagen spannen.”

Zo ziet Henk van der Maden het ook. De voorzitter van de ondernemingsraad kijkt met angst en beven naar het schrappen van de toezichthouders op de metrostations. Het zijn oudere medewerkers voor wie nog maar de vraag is of er straks een andere functie binnen de RET mogelijk is.

Hij vreest ook voor de veiligheid van de reiziger. Die zal bij een incident meer op zichzelf aangewezen zijn, omdat op nog maar drie ondergrondse stations vast personeel zit. Dat het spannend kan worden wezen onlangs meerdere voorvallen met metro’s uit.

“Ik vind het onverantwoord”, concludeert Van der Maden. “In Amsterdam hebben ze op alle stations toezichthouders. Dat moet voldoende zeggen.”

De ondernemingsraad van de RET buigt zich binnenkort over de voorstellen van de directie, die per 1 oktober zouden moeten ingaan.