Zo neemt deze Rotterdamse school spanningen en stress weg bij kinderen

We hebben er allemaal weleens last van: stress. Maar uit onderzoek is gebleken dat vooral kinderen hier last van hebben. Corona, sociale media, spanningen thuis. Het zijn allemaal ingrediënten die voor veel stress en boosheid kunnen zorgen bij kinderen. Daar proberen ze bij de Willibrordschool in Rotterdam iets aan te doen.

"De problemen komen bij gemiddeld drie tot vier kinderen per klas voor", zegt Marijke Verhagen, intern begeleider bij de Willibrordschool. "Het gaat om kinderen die stress hebben, maar vooral boosheid ervaren en niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan."

Door een speciale 'hersenles' te geven aan kinderen in de groepen 5 tot en met 8 leren de kinderen hoe hun brein werkt. En als kinderen spanningen of stress ervaren, dan krijgen ze door de lessen handvaten om daar iets aan te doen. Dat is relevanter dan ooit, want door de coronacrisis ervaren veel meer jongeren stress en angst en is de kans op een depressie meer aanwezig.

'Gelukkig zijn kun je leren'

"Vanaf 2016 zijn we een leer-en veerkrachtschool", zegt Verhagen. "Dat betekent dat we vanuit positieve psychologie met kinderen omgaan. 'Gelukkig zijn' kun je leren en de veerkracht kun je vergroten. Daarom zijn we gaan samenwerken met Jacqueline Tournier. Zij is aan de slag gegaan met de boven- en onderbouw om te kijken wat er gebeurt als je boos wordt en wat je er vervolgens aan kunt doen."

Jacqueline Tournier is orthopedagoog en systeemtherapeut en legt aan de hand van dieren uit hoe de hersenen werken. Volgens Tournier zijn er verschillende zaken die leiden tot boosheid en stress bij kinderen. "Als je heel erg het gevoel hebt dat je niet gezien en gehoord wordt of weggeduwd wordt, dan geeft dat stress en boosheid. Kinderen leren tijdens de 'hersenles' om dat te zien als een spanningsballonnetje in hun lijf dat knapt. Een ontploffing van gevoelens. Kinderen leren in de les en hoe ze dat ballonnetje leeg kunnen krijgen. Dan kunnen ze beter nadenken over dingen en hun gevoelens uiten om op die manier veerkrachtiger te worden."

Corona grote boosdoener

Volgens de orthopedagoog is bewegen een van de belangrijkste trucs om van de stress af te komen. Een slokje water helpt ook, evenals goed ademen. "Als je gespannen bent, zit je ademhaling heel hoog. Het helpt al als je vanuit je buik ademt." Ook benadrukt Tournier het belang van dit soort lessen. "Je moet ze helpen te leren begrijpen wat stress doet en leren begrip te hebben voor jezelf en voor de ander. Dit is juist nu extra nodig en momenteel veel belangrijker dan lessen over ICT."

Volgens Tournier is corona een van de boosdoeners als het gaat om stress en boosheid. "Maar ook alles wat ze op de sociale media zien en horen, heeft z'n weerslag op hoe kinderen zich voelen. Kinderen krijgen tegenwoordig een hoop mee, en op de sociale media leren ze om negatieve dingen weg te 'swipen'. Daardoor zijn ze niet goed in staat om zelf dingen op te lossen."