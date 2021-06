Deze gebouwen kunnen vandaag de Rotterdam Architectuurprijs 2021 winnen

Uit een lijst van 49 inzendingen zijn tien gebouwen uitgekozen. Zo vielen de Feyenoord Academy en station Rotterdam Alexander af. De volgende tien gebouwen maken wel kans op de prestigieuze prijs:

Little C

Aan de Coolhaven steken de torens hoog boven alles uit. Little C is een verzameling van vijftien woon- en werkgebouwen, die recent zijn opgeleverd. "Een nieuw stuk stad dat vanaf de oplevering prettig, doorleefd en tijdloos aanvoelt en dat als een puzzelstuk verschillende stadsdelen aan elkaar hecht", zo schrijft de jury.

Little C | Foto: Floortje van Gameren

Little C is geïnspireerd op The Village, een woonwijk in New York. Vooral het 'dorpse karakter' van de wijk wordt geprezen. Ook het groengebruik wordt door de jury geprezen.

Maaspoints: Water Woud

Voor de volgende nominatie zakken we af naar Het Eiland van Brienenoord, waar een bijzondere uitkijkpunt in het oog springt. Het gaat om de Maaspoints: Water Woud. "Een stalen woud", zo noemt de jury deze plek, waar je kunt uitkijken op het water en de natuur op het eiland.

Maaspoints: Water Woud op het Eiland van Brienenoord | Foto: Rotterdam Architectuurprijs

Het gaat om 24 palen die zijn neergezet. Zestien daarvan staan in het water en acht op het Eiland van Brienenoord.

Rechthuislaan

Katendrecht is de afgelopen jaren flink onder handen genomen. Zo zijn de Rechthuislaan en Tolhuislaan flink gerenoveerd. En hoe. De Rechthuislaan is zo aangepakt, dat deze straat zelfs kans maakt op de Rotterdam Architectuurprijs.

De Rechthuislaan op Rotterdam-Katendrecht | Foto: Rotterdam Architectuurprijs

De woningen zijn verduurzaamd, zonder dat bewoners van Katendrecht hoeven te vertrekken. "Woningen die met hun kunststof kozijnen en trespa panelen het stigma van sociale huur droegen, zijn met respect voor historische lagen en kwaliteiten gerenoveerd", meldt de jury.

Het Epos

Op Rotterdam-Zuid heeft een basisschool een nominatie binnen. Het gaat om Het Epos, gelegen aan de Harkulo. Het Epos is een circulaire en volledig houten school die gemakkelijk kan worden gedemonteerd, verplaatst en vergroot.

Basisschool Het Eops | Foto: Rotterdam Architectuurprijs

Deze school bestaat namelijk uit 75 prefab houten volumes, waarmee Het Epos zelfs op een andere plek kan worden neergezet. De basisschool kan hiermee ook worden uitgebreid. Een multifunctioneel gebouw dus.

Theater Zuidplein

Dit gebouw kan wel een feestje gebruiken, want door de coronacrisis is er weinig te genieten voor de cultuursector. Theater Zuidplein is één van de genomineerden om de Rotterdam Architectuurprijs te winnen.

Kijk hieronder naar de video over de opening van Theater Zuidplein door koningin Máxima op 16 september 2020. De tekst gaat verder onder de video:

De jury noemt Theater Zuidplein 'de eyecatcher in het Hart van Zuid'. Het pand heeft drie zalen, een café-restaurant en een vestiging van Bibliotheek Rotterdam. De ambitie van Theater Zuidplein is om de 'huiskamer' op Rotterdam-Zuid te zijn.

Theater Zuidplein | Foto: Rotterdam Architectuurprijs

Keilepand

Het gebouw staat er al bijna honderd jaar en is flink onder handen genomen. Het Keilepand, een voormalig pakhuis uit 1922 naar een 'bruisende hotspot' in het M4H-gebied. Het pand is zo ingericht dat de ontwerpers op de bovenste verdieping, de makers op de begane grond en de doeners in de kelder van het pand zitten.

Het Keilepand | Foto: Rotterdam Architectuurprijs

"De grote opslaghallen zijn zo vormgegeven dat de ruimtelijkheid overal voelbaar is terwijl iedere ruimte zijn eigen identiteit heeft", meldt de jury van de Rotterdam Architectuurprijs over het Keilepand. In het gebouw zitten verschillende ondernemers gevestigd: van het architectenbureau IABR tot een bierbrouwerij.

Samenbouw Overtuin

"Een ‘groene oase van rust’ in de hectiek van de stad", zo omschrijft de jury Samenbouw Overtuin. Een extra tuin, samen met je buren. Het is een collectieve tuin, naast de eigen tuinen van de bewoners van het pand.

Samenbouw Overtuin | Foto: Rotterdam Architectuurprijs

The Muse

Aan de Wijnhaven is dit pand niet te missen. The Muse wordt volgens de jury omschreven als 'markante woontoren', maar het gebouw is meer dan dat. Wat ook bijzonder aan The Muse is, is dat de architecten zelf het initiatief namen voor dit gebouw.

The Muse | Foto: Rotterdam Architectuurprijs

Rotterdam gaat meer de hoogte in en daar draagt The Muse volgens de jury goed aan bij. "De vitaliteit die The Muse aan de buurt en het aanliggend stedelijk gebied toevoegt, maakt het project een toonbeeld van deze visie dat de verdere, toekomstbestendige verdichting van Rotterdam inspireert."

Tuin van Noord

Waar vroeger nog de criminelen gevangen zaten, is er in de Tuin van Noord aan de Noordsingel plaatsgemaakt voor een beschutte, groene woonenclave. De Tuin van Noord is namelijk een woonlocatie geworden.

De Tuin van Noord | Foto: Rotterdam Architectuurprijs

Het gebouw bevat zeker nog een aantal elementen van de gevangenis. "Per woning is op de hoofdwoonverdieping(en) één forse opening in de van oorsprong erg gesloten gevels gemaakt, met een stoere staalconstructie en brede verdieping hoge aluminium schuifpuien. De ingrepen zijn steeds specifiek op gebouw en woningtype toegesneden maar behoren tot één familie", zo meldt de jury. Het oorspronkelijke Huis van Bewaring is echter voor een gedeelte gesloopt om ruimte te maken voor parkeervoorzieningen.

Vorm Kantoor Rotterdam

Aan de Schiehaven staat het laatste genomineerde gebouw van de Rotterdam Architectuurprijs 2021. Het gebouw is in 1958 ontworpen door Hugh Maaskant en sinds 2016 een gemeentelijk monument. Het kantoorpand staat echter sinds kort pas op het gebouw.

Precies een jaar geleden werd het glazen kantoorpand op een spectaculaire wijze getransporteerd en aan het pand gevestigd. Kijk hieronder naar de reportage. De tekst gaat verder onder de video:

Het resultaat mocht er zijn: er werd maar liefst 800m2 extra vloeroppervlak aan het pand gemonteerd. "Het nieuwe kantoor van VORM is innovatief zonder overmate aandacht te trekken, zorgt ervoor dat het monument van Maaskant herleeft maar zorgt bovenal voor een prettige werkomgeving voor de gebruikers", zo oordeelt de jury van de Rotterdam Architectuurprijs.

Vorm Kantoor Rotterdam | Foto: Rotterdam Architectuurprijs

Wil je meer informatie over de genomineerde gebouwen? Die kun je via deze link vinden.