Zwemmen in de tuin of (zwetend) aan het werk: dit is de tropische dag in de Rijnmond

Gordijnen dichthouden, naar Diergaarde Blijdorp, douchen op je dakterras (of gewoon aan het werk: Rijnmonders weten - als ze de keus hebben - zijn creatief als het gaat om omgaan met de hitte.

Voor Ingen uit Zuidland is woensdag naast een warme dag, ook een feestelijke dag. Ze is jarig en gaat het vieren met drie vriendinnen. “Binnen, onder de ventilator”, zegt ze.

Ingen viert haar verjaardag op deze zomerse dag | Foto: Ingen

Evelijne uit Spijkenisse is minder fan van binnenzitten. Zij gaat genieten in haar achtertuin. “Op m’n luchtbed in het zwembad.” Ook Joyce uit Maassluis ziet dat wel zitten. Zij heeft speciaal voor de hitte een groen opblaasbad neergezet. “Gewoon, lekker in m’n tuin zitten”, zegt ze.

Maar, niet iedereen kan met de benen omhoog. Voor veel Rijnmonders zit er niks anders op dan werken. “In de hete zon werken tussen de dakpannen, dat is mijn verkoeling”, zegt Henk uit Alphen aan den Rijn. “Ik moet gewoon werken, maar gun iedereen een fijne dag!”, zegt Wilma uit Rotterdam.

Oproep:

Waar (en hoe) zoek jij verkoeling? Waar ga jij naartoe in onze regio? Of hoe houd je je thuiswerkplek koel? Laat het ons zien en stuur je foto naar internet@rijnmond.nl. We zijn benieuwd!

Hitte voor dieren

Mensen zoeken verkoeling, maar dieren verlangen daar net zo goed naar. Zo ook olifantje Blijdorp. Het baby-olifantje wilde dinsdagmiddag pootje gaan baden, maar dat idee ging niet helemaal zoals gepland.

Bekijk in de onderstaande video hoe dat ging:

Volgens een woordvoerder van Diergaarde Blijdorp kunnen de meeste dieren goed tegen warmte, omdat ze (sub)tropisch zijn. De verblijven zijn zo ingericht dat de dieren zelf verkoeling kunnen zoeken in de schaduw of in het water. "Olifanten gaan regelmatig in het buitenbad en kunnen worden gedoucht. Zwarte neushoorns en vicunia's krijgen een verkoelend modderbad als het erg warm is."

Let op!

Verkoeling zoeken de Rijnmonders dus wel. Dat is belangrijk, want met zulke hoge temperaturen is het nemen van voldoende voorzorgsmaatregelen belangrijk. We zetten nog een aantal dingen op een rij waar je ook even rekening mee moet houden:

Insmeren! Volgens weerman Arjan Willemse hebben we te maken met felle zon. De zonkracht is tussen de 7 en 8, wat betekent dat je binnen tien tot vijftien minuten al kan verbranden. Gebruik minimaal factor 30, smeer bij en smeer om de twee uur. Trek kleren aan om je te beschermen op plekken waar je niet kan smeren en ga op het heetst van de dag niet in de zon.