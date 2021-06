Verdachte aangehouden in onderzoek naar explosie woning op de Kronenburg in Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft een man aangehouden die in verband wordt gebracht met de explosie bij een woning op de Kronenburg begin dit jaar. Het gaat om een 36-jarige man uit Rotterdam.

Bewoners van de Rotterdamse Zuidwijk kregen in de nacht van 10 op 11 januari de schrik van hun leven toen er een handgranaat in hun straat ontplofte.

Die nacht stapten een paar mannen rond 2.40 uur uit een BMW. Eén van hen gooide de granaat naar een woning aan de Kronenburg.

De granaat ketste af tegen de ruit en ontplofte buiten de woning. Niemand raakte gewond, maar zeven woningen en een aantal auto's raakten behoorlijk beschadigd.

De mannen sloegen op de vlucht en korte tijd later werd de BMW aan de Vrijenburglaan in Barendrecht in brand gestoken.

Team Grootschalige Opsporing

Kort na het incident startte een Team Grootschalige Opsporing een onderzoek naar het gooien van de granaat. In dat onderzoek kwam de 36-jarige verdachte in beeld. Hij zit vast en wordt verhoord. Hij is de eerste verdachte die in deze zaak is aangehouden.