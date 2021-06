Feyenoord in Conference League naar Montenegro of Kosovo

In de tweede voorronde van de Conference League speelt Feyenoord tegen FK Decic uit Montenegro of FC Drita uit Kosovo. Feyenoord speelt op 22 juli eerst een uitwedstrijd.

Feyenoord weet op 15 juli wie de tegenstander wordt. De eerste voorronde van de Conference League wordt namelijk gespeeld op 8 juli en 15 juli. De tweede voorrondes beginnen dus een week later.

FK Decic debuteert in Europa. Afgelopen jaar haalden zij de bekerfinale werd het derde in de competitie. In stadion Tuško Polje kunnen 3000 toeschouwers. De UEFA heeft al laten weten dat uitsupporters officieel niet welkom zijn in alle voorrondes.

FC Drita uit Kosovo werd tweede in de competitie. In 2003, 2018 en 2020 werd FC Drita landskampioen. In 2016 is de naam veranderd van KF Drita naar FC Drita.