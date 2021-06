Over drie jaar moet deze opvolger van Futureland op Maasvlakte 2 worden geopend

Het HEC wordt gebouwd vlakbij het recreatiestrand van Maasvlakte 2, aan het einde van de Amaliahaven. Winny Maas, de Rotterdamse architect van MVRDV, maakte het ontwerp van de opvolger van Futureland. "De haven gaat veranderen in de toekomst", denkt Maas. "Wat we hier zien, representeert twee kanten van het verhaal: Europa en de rest van de wereld, samengevat op één plek."

Een luchtfoto van de Maasvlakte waar het HEC gebouwd wordt | Foto: MVRDV

Maas vertelt dat het HEC een 'viewer' wordt. "Er zijn hier een vijftal ervaringen denkbaar, van de begane grond tot boven. Het wordt een soort kubus", legt hij uit. Elke verdieping is naar een bepaalde kant van de haven gedraaid. Daarmee worden allerlei kanten van de haven getoond: van natuur tot de industrie.

Een artist impression van het interieur van het nieuwe HEC | Foto: MVRDV

Een artist impression van het dak van het nieuwe HEC-gebouw | Foto: MVRDV

Een artist impression van het nieuwe HEC-gebouw vanuit de duinen | Foto: MVRDV

Op de Maasvlakte is er sprake van een 'weerbarstig klimaat', vertelt Maas. "Zowel chemisch als zand als wind. Je gebruikt de kennis van de haven, bijvoorbeeld de verf en detaillering. Dat maken we ook in dit gebouw zichtbaar. We laten zien wat er nodig is om in dit klimaat een goed gebouw te maken, zowel technisch als ecologisch."

Het HEC moet ook een beetje kunnen 'wiebelen'. "Dat doen we met staal, dat uit de haven komt. Dat kan ook niet anders. Oude gebouwen worden hier hergebruikt", duidt Maas.

'War room'

"Wat we heel belangrijk vonden, is dat er een overzicht van de machinerie van de haven is", vertelt Maas. Dat gebied van de haven noemt hij de war room. "Je ziet daar tegelijkertijd dat er een probleem in het Suezkanaal is of een oliepijp niet werkt."

Met het HEC wil Maas een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en de zelfbewustheid van Rotterdam. Daar hoort volgens hem bij de haven: "Het is ook nog eens een groot gedeelte van de stad. Ik hoop dat dit gebouw een bijdrage levert aan hoe je dat representeert en kritisch bejegent."

Rotterdam is volgens Maas 'een collectie'. "Elk gebouw helpt de stad verder te ontwikkelen, te begeleiden en weerbaar te maken voor de toekomst."

Een artist impression van het interieur van het nieuwe HEC-gebouw | Foto: Kossmanndejong

Binnen anderhalf jaar moet de bouw van het nieuwe HEC-gebouw beginnen.