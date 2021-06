Feyenoord speelt in voorrondes Conference League, maar wat is dat voor competitie?

Feyenoord speelt in de tweede voorronde tegen FK Decic uit Montenegro of FK Drita uit Kosovo. | Foto: Rijnmond

Feyenoord plaatste zich via de play-offs voor de nieuwe Conference League. De Rotterdammers spelen in de tweede voorronde tegen FK Decic uit Montenegro of FK Drita uit Kosovo. Als ze die winnen, moeten ze nog twee voorrondes overleven, voordat de groepsfase wordt bereikt. Maar de Conference League, wat is dat voor competitie? En hoeveel kan Feyenoord ermee verdienen?

Zo'n nieuwe competitie roept misschien een aantal vragen op. We houden het makkelijk: de Conference League is eigenlijk het kleine zusje van de Europa League en het nog kleinere zusje van de Champions League. Het is een nieuwe competitie die de UEFA begin juli organiseert en is de derde en laagste Europese League voor clubteams.

Kwalificatie voor groepsfase

De teams kwalificeren zich op twee manieren: via voorrondes (zoals Feyenoord) of door af te vallen uit de hogere leagues. Feyenoord stroomt in tijdens de tweede voorronde van het nieuwe toernooi.

In de poule van het hoofdtoernooi zitten, net als in de andere Europese competities, vier ploegen die ieder een thuis- en uitwedstrijd spelen tegen de andere drie ploegen in de groep. Daarna volgen de achtste finales, kwartfinales, halve finales en finale.

Geld verdienen

Geen hogere wiskunde dus, maar kan Feyenoord ook nog wat verdienen met het toernooi? Het antwoord is ja, maar wel flink minder dan clubs die meedoen aan de Champions League en ook iets minder dan ploegen in de Europa League. Mocht Feyenoord de groepsfase bereiken, dan krijgt de ploeg 2,94 miljoen euro aan startgeld. Bij elke winstpartij wordt er nog eens 500 duizend euro bijgeschreven. Een gelijkspel levert 166 duizend euro op.

Als de Rotterdammers groepswinnaar worden, komt er een bonus van 650 duizend euro bij. De tweede plek levert 325 duizend euro op. De winnaar van de Conference League kan een bedrag van 8,9 miljoen euro bijschrijven.

De bedragen in de Conference League verschillen niet veel van de Europa League. Een overwinning in de Europa League levert 630 duizend euro op. In de Champions League levert elke overwinning in de groepsfase 2,92 miljoen euro op. Het startgeld in de Champions League is 15,64 miljoen euro.

Eerste wedstrijden

De eerste wedstrijden van Feyenoord zijn op 22 en 29 juli, ruim dus voordat de eredivisie begint. Op zondag 15 augustus begint Feyenoord met een uitwedstrijd bij Willem II.