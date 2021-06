Corona heeft crisis in jeugdzorg alleen maar vergroot: 'Sterke stijging van het aantal acute crisisopnames'

“Wij krijgen veel meer aanmeldingen dan dat we jongeren kunnen behandelen. We krijgen ook steeds meer aanvragen voor crisisopnames. Dat is wel echt een duidelijk verschil met een jaar geleden”, vertelt Manon Hillegers, hoogleraar en afdelingshoofd kinder- en jeugdpsychiatrie in het Erasmus MC Sophia.

De kliniek behandelde voor corona vooral langdurig jongeren met ernstige problemen. “Nu zien wij een sterke stijging van het aantal acute crisisopnames op onze adolescentenkliniek.”

Manon Hillegers | Foto: Erasmus MC

Nieuwe groep

Hillegers spreekt van een nieuwe groep patiënten. Eerder zag zij vooral kinderen die doorverwezen werden door kinderartsen, huisartsen of door psychologen. “Wat we de afgelopen tijd hebben gezien, is dat we ook kinderen zien die eigenlijk nog nooit met de GGZ in aanraking zijn geweest en nu ineens met acute problematiek komen.”

Voor deze groep zijn de veranderende omstandigheden, het isolement en het wegvallen van school en structuur heel lastig. “We zagen dat jongeren die normaal gesproken een strategie hadden om met hun problemen om te gaan, nu ineens in de problemen kwamen.”

Signaal tekortschieten zorg

De groep is in een crisis terecht gekomen omdat ze langdurig moeten wachten op reguliere hulp. Die is nauwelijks beschikbaar. “Als er maar lang genoeg geen mogelijkheid tot hulp is, dan raak je op een gegeven moment in een crisis en dan is een intensieve vorm van hulpverlening nodig. Wij zien dit als een belangrijk signaal dat de huidige jeugdzorg tekort schiet en jongeren te laat de juiste zorg krijgen.”

Nu waren er al voor de coronacrisis wachtlijsten voor reguliere en gespecialiseerde jeugd-ggz. Het is er allemaal niet beter op geworden. “De coronacrisis is een katalysator geweest van een langer bestaand probleem, wat nu eigenlijk alleen nog schrijnender is geworden.”

Het kabinet heeft recent meer dan 600 miljoen euro uitgetrokken om de problemen aan te pakken; onder meer voor de uitbreiding van crisiscapaciteit, maar ook de wachtlijsten moeten worden aangepakt. Hillegers is blij met deze politieke ontwikkelingen.

“Ik ben echt blij dat wordt gezien dat meer financiële middelen nodig zijn. Maar het betekent ook dat we moeten nagaan of het huidige systeem niet echt anders moet. Ik merk dat er steeds meer draagkracht voor is.”

Meer nodig dan geld

Geld alleen is niet genoeg, benadrukt Hillegers. Het vinden van voldoende hooggekwalificeerd personeel is ook belangrijk. “Dat is denk ik een van de andere grote uitdagingen in het jeugdveld. We zijn op zoek naar meer gespecialiseerde jeugdhulpverleners. De afgelopen jaren hebben heel veel professionals in het jeugdveld gekozen voor een andere carrière, in de volwassenenzorg of elders. Ik hoop dan ook dat steeds meer mensen, die ook een hart hebben voor de jeugd, zich willen inzetten en weer terugkeren naar dit belangrijke en mooie werk.”

Nu loopt de coronacrisis natuurlijk op zijn einde. Dit betekent niet dat alle jongeren zich gelijk weer op en top gaan voelen. “Voor heel veel jongeren zal nog een langdurig traject van herstel nodig zijn, waarin ook hulp moet worden geboden. Ik denk dat het herstelplan voor de jeugd moet bestaan uit het versterken van aanwezige veerkracht, maar ook gericht moet zijn op het bieden van laagdrempelige hulp.”

Veerkracht

Volgens Hillegers mag niet worden vergeten dat een heel groot deel van de jongeren zich heel goed heeft gehouden tijdens de crisis. Ze benoemt de creativiteit van deze groep. “En daar zou ik dan ook wel toe willen oproepen. Jongeren moeten veel meer worden betrokken in het verzinnen van mogelijkheden om die veerkracht te vergroten. De samenwerking met jongeren is hierin echt cruciaal.”

Ze moeten de kans krijgen om mee te denken over wat zij nodig hebben om sterker te zijn. “Dan kun je denken aan een meer actieve manier van problemen oplossen. Bijvoorbeeld het zoeken naar mensen in je omgeving waar je emoties mee kunt delen. Je moet er eigenlijk voor zorgen dat jongeren elkaar ook gaan helpen en dat hulp niet alleen maar gezocht wordt in het hulpverleningscircuit.”

Preventie

Preventie is heel belangrijk. Niet alleen kan daardoor in een vroeg stadium worden opgemerkt als het niet helemaal lekker loopt met een jongere. Ook kan een jongere handvatten krijgen, waarmee de weerbaarheid wordt vergroot. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Zo is het Erasmus MC iets langer dan een jaar geleden van start gegaan met een speciale app voor jongeren van 12 tot 25 jaar: Growit! app. Hiermee wordt jongeren geleerd hoe ze op emotioneel vlak in elkaar zitten. Een leuk feitje: jongeren hebben zélf geholpen bij de ontwikkeling van de app.

“Als je aan preventie doet, dus als je wil voorkomen dat mensen emotionele problemen zoals depressie ontwikkelen, dan moet je dat doen met de mensen om wie het gaat. In dit geval dus de jongeren”, zegt Loes Keijsers, een van de mensen achter de app en hoogleraar orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit.

Hoe de app werkt? “Meerdere keren per dag vraagt die app jou hoe je je voelt, wat je op dat moment aan het doen bent, wat voor jou de fijne momenten zijn en wanneer jij je minder goed voelt. Wij dagen jou uit om dingen te doen die goed zijn om lekker in je vel te zitten”, legt Keijsers uit.

Jongeren die de app gebruiken, worden tegelijkertijd onderzocht. Het grote doel is om inzicht te krijgen in de emoties van de jongeren en de bijdrage die deze app hierin heeft. In totaal hebben hier zo’n drieduizend jeugdigen aan meegedaan.

“De eerste bevindingen moeten nog wetenschappelijk worden getoetst, maar die wijzen er wel op dat het lijkt te werken. Jongeren worden meer gelukkig en meer tevreden met het leven. We zien ook een afname aan angst en depressie en zelf geven ze aan dat ze actiever zijn geworden en meer hun problemen kunnen accepteren. Positief dus”, vertelt een enthousiaste Keijsers.

Onderzoek

Het onderzoek is nog lang niet klaar. Sterker nog: het gaat nog acht jaar door. “We kijken of de app ook werkt bij groepen jongeren die wat meer risico lopen op bijvoorbeeld een depressie of angst.” Denk aan kinderen die bijvoorbeeld een ouder hebben met een psychische stoornis of kinderen die een chronische ziekte hebben.

“Onze geheime droom, op de achtergrond, is dat wij in de komende acht jaar alle jongeren van Nederland kunnen helpen met gratis apps, zodat ze zelf aan hun veerkracht kunnen werken en aan hun probleemoplossend vermogen. Het moet onderdeel worden van een manier om er voor te zorgen dat je lekker in je vel zit.”

Ook het onderwijs kan in deze ontwikkeling een rol spelen. “Er gaat nog heel veel aandacht uit naar de motorische ontwikkeling van kinderen. Je krijgt gymles, creatieve les en ook heel veel cognitieve ontwikkeling, zoals alle talen en rekenen. Wat ik toch één van de belangrijkste aspecten voor een goed leven vind, is de emotionele ontwikkeling. Dat we dat niet als onderdeel hebben van het curriculum, dat verbaast mij.”

Ze vervolgt: “Ik zou het fantastisch vinden als wij als maatschappij en wij als volwassenen de emotionele ontwikkeling als een basisvaardigheid zien. Dat wij toekomstige generaties leren: hoe ga je om met stress? Hoe zorg je dat je lekker in je vel zit? Wat kan je doen om beter om te gaan met veranderingen in de maatschappij? Het is natuurlijk fantastisch als toekomstige generaties leren programmeren en vloeiend Chinees spreken. Daar zijn we als maatschappij erg bij gebaat. Maar wat heb je daar aan als je met een depressie op de bank ligt?"