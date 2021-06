RIVM cijfers: 117 nieuwe coronabesmettingen, zevendaagse gemiddelde blijft dalen

Het RIVM meldt woensdag 117 nieuwe coronabesmettingen in de regio. Het zevendaagse gemiddelde komt daarmee op 140 besmettingen, dat is het laagste gemiddelde in de regio van het jaar.

Daarnaast zijn er voor de vijfde dag op rij geen regiogenoten overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Wel zijn er 3 personen opgenomen in het ziekenhuis.

Dinsdag meldde het RIVM 125 nieuwe besmettingen in de regio. Maandag waren dat er 83. Zondag ging het om 114 nieuwe besmettingen.

Landelijke cijfers

Landelijk zijn er bij het RIVM tot 10:00 uur woensdagochtend 1040 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 18 minder dan gisteren.

Op woensdag en donderdag is het aantal positieve tests vrijwel altijd hoger dan in de rest van de week. Dat komt omdat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens een 'inhaaleffect' ontstaat.

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 1179 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 39 procent minder dan de zeven dagen daarvoor.

Bij het RIVM werden 4 overleden covid-patiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 3 doden per dag, tegen 8 doden per dag een week eerder.

Cijfers per gemeente

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 4 - 2658

Albrandswaard: 6 - 3036

Barendrecht: 4 - 5454

Brielle: 1 - 1670

Capelle aan den IJssel: 5 - 7896

Dordrecht: 9 - 14407

Goeree-Overflakkee: 2 - 4680

Gorinchem: 1 - 4206

Hardinxveld-Giessendam: 1 - 2774

Hellevoetsluis: 1 - 3541

Hendrik-Ido-Ambacht: 2 - 3636

Hoeksche Waard: 4 - 8592

Krimpen aan den IJssel: 1 - 3711

Lansingerland: 1 - 6578

Maassluis: 1 - 3584

Molenlanden: 2 - 5713

Nissewaard: 3 - 8952

Papendrecht: 4 - 3572

Ridderkerk: 3 - 5864

Rotterdam: 43 - 78886

Schiedam: 5 - 9360

Sliedrecht: 2 - 3386

Vlaardingen: 6 - 8846

Westvoorne: 0 - 1149

Zwijndrecht: 6 - 5375

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD's bestaat. Beide GGD's hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.