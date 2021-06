Belgische architecten slepen Museum Boijmans van Beuningen voor de rechter om sloopplannen

De Belgische architecten Robbrecht & Daem beginnen een rechtszaak tegen Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Ze zijn het er niet meer eens dat de glazen zijvleugel van het museum, die zij hebben ontworpen en die in 2003 is aangebouwd, wordt gesloopt. Het museum heeft volgens hen niet eens gekeken naar een andere oplossing, waarbij het gebouw van Robbrecht & Daem wél behouden kan blijven.

Museum Boijmans van Beuningen moet grondig gerenoveerd worden en is om die reden tot 2026 dicht. Het museum en ook het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam willen eigenlijk een grotere, ambitieuzere verbouwing. Architect Francine Houben van het architectenbureau Mecanoo heeft daar een plan voor gemaakt. De nieuwbouw van Robbrecht & Daem komt in die plannen niet meer voor.

De sloopplannen zijn 2,5 jaar geleden al in het verkeerde keelgat geschoten bij de Belgische architecten. Zij vinden het vreemd dat er al die tijd door Boijmans geen goede reden is gegeven waarom het gebouw niet behouden kan worden. "We hebben aldoor gevraagd: Waarom, wat deugt er niet aan het gebouw? Maar het bleef onduidelijk. Wat we hoorden is een slecht verhaal", zegt advocaat Arnout Groen.

Toekomstbestendig

De vleugel heeft 17 miljoen gekost. Daarnaast is er zeven jaar voor gelobbyd in de gemeenteraad, zegt de advocaat. "Na anderhalf jaar hoorden we de bezwaren tegen de vleugel, maar dat waren overkomelijke dingen. De zalen zouden te klein zijn, maar dat is onwaar. Ook zou het vervelend zijn dat er geladen en gelost werd aan die zijde van het museum. Maar daarvoor hoef je dat recente gebouw toch niet te slopen?"

De advocaat wijst erop dat het pand in 2003 juist is gebouwd om Boijmans klaar voor de toekomst te maken, maar dat zou nu dus alweer verouderd zijn. De Belgische architecten willen dat er gekeken wordt naar een alternatief plan, waarbij hun vleugel gewoon blijft staan.

"Dit soort dingen zijn voor een architect natuurlijk ook moeilijk. Die hebben het gebouwd en daarmee weggegeven aan het museum om het te gebruiken. De verbondenheid eindigt daar eigenlijk, maar als je ziet dat er zo mee omgesprongen wordt voelen ze zich geroepen om ervoor op te komen", zegt Groen. Volgens hem geeft architect Francine Houben aan dat er nauw overleg is geweest met de architecten, maar is dat beperkt gebleven tot een telefoontje met de mededeling dat de plannen gelanceerd zouden worden.

Rechtszaak

De advocaat zegt nu met een dagvaarding te komen, omdat de Rotterdamse wethouder Kurvers deze week een brief naar de gemeenteraad heeft gestuurd dat de Robbrecht&Daem-vleugel gesloopt wordt. Wanneer de rechtszaak gaat dienen is nog niet bekend. "Door deze rechtszaak al zo vlot te doen, willen we voorkomen dat de plannen doorgang vinden. Dan kan er serieus nagedacht worden hoe er ook goedkoper en beter een mooier museum gebouwd kan worden."

Tot nu toe is het benodigde geld voor de extra ambitieuze verbouwing nog niet rond. Als dat er niet komt, wordt alleen de noodzakelijke renovatie uitgevoerd. Het stadsbestuur vindt dat een gemiste kans. Om die reden hebben de wethouders Kurvers (bouwen) en Van Gils (grote projecten en financiën) een paar weken geleden voorgesteld om het komende halfjaar te kijken of onderzocht kan worden of het ambitieuze plan voor de renovatie en verbouwing van Museum Boijmans van Beuningen toch mogelijk is. Voorgesteld wordt om ook het Museumpark te betrekken bij de plannen.

Wethouder Arjan van Gils is enthousiast over de verbouwingsplannen: "Ik heb de afgelopen weken goede gesprekken gevoerd met onder andere de Raad van Toezicht van Museum Boijmans Van Beuningen. Zij willen zich tot het uiterste inspannen door ook naar hun eigen exploitatie te kijken. Daarom geloof ik in deze verkenning om samen met alle betrokkenen dit plan alsnog financieel uitvoerbaar te maken."

Ook wethouder Kurvers ziet het belang van de meest recente plannen: "Feit is dat we de ambitieuze renovatie niet kunnen realiseren met de huidige middelen. Feit is ook dat er een geweldig structuurontwerp ligt dat we of nu, of nooit voor de stad kunnen verwezenlijken. Als we terugvallen op het basisscenario van renovatie, betekent dat voor het museum en de omgeving stilstand."

De extra kosten komen uit op 75 miljoen euro. Donderdag wordt in de gemeenteraad gestemd over dit voorstel.