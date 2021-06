Arne Slot wil met Feyenoord aanvallend voetbal spelen: 'De huidige selectie heeft al vaak laten zien dat het kan'

Arne Slot gaat bijna beginnen aan zijn klus als hoofdtrainer van Feyenoord. Hij is duidelijk over zijn voetbalvisie en wil met Feyenoord aantrekkelijk en aanvallend voetbal spelen. "Dat is heel realistisch", zegt de 42-jarige trainer.

Hoewel het pas één van de eerste keren is dat Arne Slot met zijn auto het trainingscomplex op is komen rijden, is zijn eerste indruk van Feyenoord goed. "Waar we nu zitten zijn de faciliteiten geweldig en de Kuip ken ik natuurlijk al lang. Alle velden liggen er super bij. Als de resultaten tegenvallen kan het daar in ieder geval niet aan liggen", zegt Slot, die er ontspannen bij zit in op het trainingsveld.

Op 4 december 2020 werd bekend dat Slot de nieuwe trainer van Feyenoord werd. Even daarvoor ging het verhaal dat hij met de Rotterdammers sprak en dat zorgde ervoor dat hij zijn baan als hoofdtrainer van AZ eerder dan gepland kwijtraakte. "Op het moment dat een grote club als Feyenoord interesse toont, ga je luisteren. Zeker omdat mijn contract bij AZ afliep. De uitdaging bij Feyenoord is heel groot en die wil ik graag aangaan", zegt Slot over zijn keuze.

Aanvallend voetbal

Slot staat bekend om zijn aanvallend voetbal en goed verzorgd positiespel. Maar is dat wel realistisch bij Feyenoord? "Het is heel realistisch", countert hij. "En dat is omdat ik Feyenoord al vaak op die manier heb zien spelen. Natuurlijk heb ik ook andere gezichten van Feyenoord gezien, maar deze huidige spelers zijn in staat om dat voor elkaar te krijgen."

Dick Advocaat, de vorige trainer van Feyenoord, uitte geregeld zijn kritiek op de huidige selectie en zei juist dat de spelers niet op een meer aanvallender manier konden spelen. "Advocaat zei dat het niet structureel lukte, dat klopt. Dat zal de uitdaging zijn. Maar Advocaat heeft ook gezien dat het op momenten goed ging. Het wordt voor aankomend seizoen de grote kunst om de goede dingen te behouden en de ondergrens wat te verhogen."

Ondanks dat het al in december bekend werd dat hij hoofdtrainer van Feyenoord werd, koos Slot er bewust niet voor om zich al veel te bemoeien met Feyenoord. Slot keek alle wedstrijden van Feyenoord op tv en liet zijn gezicht niet in het stadion zien. "Toen ik hoofdtrainer werd, heb ik gelijk Dick gebeld en gezegd dat hij rustig zijn werk moest blijven doen, zonder dat ik me er ging bemoeien. Gedurende het seizoen heb ik een paar keer gevraagd of ik met spelers mocht praten. Dat zijn in totaal drie spelers geweest: Nick Marsman, Steven Berghuis en Lutsharel Geertuida."

Ik zal er alles aan doen om Berghuis te behouden voor Feyenoord Arne Slot

In het gesprek met Steven Berghuis ging het volgens Slot niet alleen maar over of de aanvoerder bij Feyenoord bleef. "Daar kun je ook niet vanuit gaan. Dat zou gek zijn. Ik heb alleen aangegeven hoe ik met Feyenoord wil spelen en hoe hij daar tegenaan kijkt. Ik heb er alles aan gedaan en zal er ook alles aan doen om hem binnenboord te houden. Ik zou het heel vervelend vinden als hij gaat. Maar als je beste speler vertrekt, betekent dat ook weer niet het einde van een club. Dat heb ik bij AZ ook wel geleerd."

Bij Geertruida ging het in eerste instantie wel over een contractverlenging. Later in het gesprek kwam ook de positie van Geertruida ter sprake. "Een van de dingen die ik bij hem graag wil zien is dat we vanuit achteruit meer voetballend vermogen krijgen. Dat kan Lutsharel van centraal achterin goed vormgeven. Maar ik vind hem ook een goed rechtsback. Hij kan op beide posities uit de voeten."

Resultaten

Slot beseft dat de mensen in de Kuip niet alleen maar voor oogstrelend voetbal komen, maar ook resultaat willen zien. "De reden dat Frank Arnesen (technisch directeur, red.) bij mij is gekomen, is dat hij Cambuur en AZ zag spelen, zoals hij dat graag bij Feyenoord ziet. Maar dat moet ook samengaan met resultaten. Of ik de tijd krijg? Weet je, dat probleem heeft elke trainer in de wereld. Ik zei net ook al dat er al heel veel goed gaat. We moeten niet vanaf nul beginnen. De spelers van Feyenoord hebben al vaak laten zien dat ze goed kunnen voetballen, maar helaas net iets te vaak laten zien dat het minder ging."

Over de loting van de tweede voorronde van de Conference League kon Slot nog niet veel kwijt, behalve dat hij duidelijk is over dat zijn nieuwe club door moet naar de volgende ronde. "Feyenoord hoort niet in de tweede voorronde van de Conference League te spelen. We zijn aan onze stand verplicht om het te halen. Feyenoord hoort in de groepsfase van de Europa League en misschien wel Champions League thuis. Niet in de tweede voorronde van de Conference League, maar helaas is dat wel de realiteit."

Maandag staat Arne Slot voor de eerste keer als hoofdtrainer voor de groep. Op donderdag 22 juli speelt Feyenoord de eerste serieuze wedstrijd, als de voorrondes van de Conference League beginnen.