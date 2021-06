Little C valt dubbel in de prijzen tijdens uitreiking Rotterdam Architectuurprijs 2021

Little C | Foto: Rotterdam Architectuurprijs

Little C is woensdag dubbel in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de Rotterdam Architectuurprijs 2021. Niet alleen de juryprijs, maar ook de publieksprijs gaat naar de verzameling van woon- en werkgebouwen aan de Coolhaven. Andere genomineerde gebouwen zoals het Vorm Kantoor Rotterdam en Theater Zuidplein grepen naast de prijs.

"Een nieuw stuk stad dat vanaf de oplevering prettig, doorleefd en tijdloos aanvoelt en dat als een puzzelstuk verschillende stadsdelen aan elkaar hecht", schreef de jury eerder al over Little C. Het complex is geïnspireerd op The Village, een woonwijk in New York. Vooral het 'dorpse karakter' van de wijk en het groengebruik wordt geprezen.

De Rotterdam Architectuurprijs zet jaarlijks de beste nieuwe gebouwen van de stad in de schijnwerpers. Opdrachtgevers, bouwers en ontwerpers kunnen hun nieuwe projecten indienen voor de prijs. Voor de editie van 2021 konden bouwwerken die tussen 1 juli 2019 en 1 januari 2021 in gebruik zijn genomen, meedoen. Ook transformaties van bestaande architectuur maakten kans. Naast een jury kon dus ook het publiek een stem uitbrengen.

De winnaars van de prijs zijn er blij mee. "Het is een bijzondere dag", zegt een van de architecten. "Het is echt een co-creatie, want je doet niets alleen. Als je zowel door het publiek van Rotterdam en door de jury wordt gewaardeerd, dan kan het niet meer op."

Wel balen ze van één ding: het feit dat ze blauwe straatnaambordjes hebben moeten ophangen. "Mogen we daar als-je-blieft zwarte borden van maken?", richten de architecten zich tot wethouder Bas Kurvers (wonen), die bij de uitreiking van de prijs in de Kunsthal aanwezig was.

Het is dit jaar de elfde keer dat de Rotterdam Architectuurprijs is uitgereikt. Eerdere winnaars zijn het Erasmus MC en Rotterdam Centraal.