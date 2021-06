Raketwerper en munitie in huizen Spijkenisse en Oud-Beijerland

De politie heeft dinsdag een man opgepakt in Spijkenisse, die wordt verdacht van overtreding van de Wet wapens en munitie. In twee huizen waarin hij regelmatig verbleef, vonden agenten een raketwerper en munitie.

De politie had uit een langer lopend onderzoek informatie gekregen over de 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zou handelen in verschillende soorten wapens. Uit verder onderzoek kwam naar voren dat hij geregeld in Spijkenisse en Oud-Beijerland was.

Een arrestatieteam viel dinsdag de woning in Spijkenisse binnen en trof de man aan. Na een doorzoeking werd munitie gevonden. De man is meteen opgepakt. Bij een volgende doorzoeking in Oud-Beijerland werd vervolgens een raketwerper en ook munitie aangetroffen.

Het onderzoek is momenteel nog in volle gang en daarom kan de politie verder geen uitspraken doen. Zo is niet bekend wat er gebeurt met de ingeschreven bewoners van de panden waarin de munitie is aangetroffen.

Donderdag wordt besloten of de man langer blijft vastzitten.