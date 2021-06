Acteur Sjoerd Pleijsier verliest hart aan Frankrijk: 'De wijn, de chansons, de Fransen'

"Het zijn vaak gedichten, die moet ik wel opzoeken. Maar ik kom best een eind", zegt Pleijser. De Franse Chanson is in Nederland, ook nu weer met de zomer in aantocht, razend populair. Plaisier zweert erbij. "Maar, om maar iemand te noemen, van George Brassens moet ik de tekst wel echt vertalen. Dat is heel ingewikkeld."

Frankrijk is zijn lievelingsland, zegt Pleijsier, die overigens gewoon in Nederland woont. "Daar ben ik het vaakst geweest. Ik heb vrienden met een prachtig huis, waar ik gelukkig heen mag. Als ik aan vakantie denk, denk ik aan Frankrijk. Ik houd van het Franse eten, de Fransen en de Franse wijn."

Over vakantie gesproken: acteur Sjoerd Pleijsier, bekend uit programma's als Toen Was Geluk Heel Gewoon, vertelt in het programma verder ook over zijn band met Hoek van Holland, waar hij woonde. "Ik ben gek op de zee. Die liefde is daar geboren. De Hoek is eindelijk meegegaan in de vaart der volkeren, en dat werd tijd. Want de Hoek is in principe een hartstikke goede badplaats."

