Little C valt in de prijzen, RET schrapt in veiligheid en Capelse 'tijgerkat' heeft ander baasje: Dit waren de verhalen van woensdag

RET schrapt in veiligheid: minder toezicht op tram en in metrostations

Reizigers die gebruik maken van de lijnen van de RET zullen binnenkort minder beveiligingspersoneel zien in tram en op metrostations. Zo verdwijnen per 1 oktober de conducteurs op een aantal tramlijnen. Ook is op nog maar drie Rotterdamse metrostations vast toezicht.

Het bedrijf zegt te moeten bezuinigen in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Die vindt dat tegenover de steunmaatregelen in verband met corona ook een offer van de RET mag worden gevraagd. “Het is een maatregel die pijn doet en die de RET liever niet zou nemen”, zegt directeur Maurice Unck.

Henk van der Maden, voorzitter van de ondernemingsraad van de RET, vreest vooral voor de veiligheid van de reizigers en zijn mensen. Ook voorziet hij een toename van het zwartrijden: ‘de gelegenheid maakt de dief’.

Over drie jaar moet deze opvolger van Futureland op Maasvlakte 2 worden geopend

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft het ontwerp gepresenteerd van het nieuwe havenervaringscentrum HEC. De opvolger van Futureland komt op Maasvlakte 2 te staan en moet in de eerste helft van 2024 de deuren openen. Het moet één van de nieuwste toeristische attracties van Rotterdam worden.

Man komt om het leven bij ongeluk op de N3

Bij een ongeluk op de N3 bij Papendrecht richting Oud-Alblas is woensdag een inzittende van een auto om het leven gekomen. Begin van de middag botsten daar twee auto's op elkaar.

Belgische architecten slepen Museum Boijmans van Beuningen voor de rechter

De Belgische architecten Robbrecht & Daem beginnen een rechtszaak tegen Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Ze zijn het er niet meer eens dat de glazen zijvleugel van het museum, die zij hebben ontworpen en die in 2003 is aangebouwd, wordt gesloopt. Het museum heeft volgens hen niet eens gekeken naar een andere oplossing, waarbij het gebouw van Robbrecht & Daem wél behouden kan blijven.

Arne Slot wil met Feyenoord aanvallend voetbal spelen: 'De huidige selectie heeft al vaak laten zien dat het kan'

Arne Slot gaat bijna beginnen aan zijn klus als hoofdtrainer van Feyenoord. Hij is duidelijk over zijn voetbalvisie en wil met Feyenoord aantrekkelijk en aanvallend voetbal spelen. "Dat is heel realistisch", zegt de 42-jarige trainer.

Bekijk het hele interview met Slot hieronder:

Little C valt grote winnaar Rotterdam Architectuurprijs 2021

Little C is woensdag dubbel in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de Rotterdam Architectuurprijs 2021. Niet alleen de juryprijs, maar ook de publieksprijs gaat naar de verzameling van woon- en werkgebouwen aan de Coolhaven. Andere genomineerde gebouwen zoals het Vorm Kantoor Rotterdam en Theater Zuidplein grepen naast de prijs.

Corona vergroot crisis in de jeugdzorg

De coronacrisis heeft er bij veel mensen flink ingehakt. Vooral jongeren hebben in deze tijd, meer dan andere leeftijdsgroepen, mentale gezondheidsproblemen zoals angst, somberheid en eenzaamheid ervaren. Steeds vaker heeft jeugd acute hulp nodig. De zorgen hierover bij hulpverleners zijn groot, want de wachtlijsten voor hulp worden langer en langer.

'Tijgerkat' in Capelle heeft ander baasje, maar wie is het?

De serval, een wilde katachtige, die vorige week zondag uit een appartement in Capelle aan den IJssel ontsnapte, is weg. Het beest is samen met zijn soortgenoot naar een ander baasje gebracht, zegt de eigenaar tegen de politie.

Buurtbewoners schrokken zich vorige week zondag rot toen ze 'een katachtig beest op de galerij zagen lopen, dat zou lijken op een wild dier'. Ze schakelden de politie in. Agenten controleerden de woning woensdagavond opnieuw, omdat duidelijk was dat beide servals nu weg zijn.

Agenten hebben de serval gevangen | Foto: Politie Eenheid Rotterdam

Politie lost waarschuwingsschoten nadat man dreigt vuurwapen te trekken

De politie heeft woensdagavond meerdere waarschuwingsschoten gelost bij de aanhouding van een stel in Rockanje. De 30-jarige man en de 26-jarige vrouw weigerden mee te werken na een melding van een verkeersruzie. De man dreigde een vuurwapen te trekken, waarna de politie overging op de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV).

'La grande dame' van de deltawerken wordt opgeknapt

De Hollandsche IJsselkering beschermt sinds 1958 het achterland van Rotterdam tegen overstromingen. Na ruim zestig jaar dienst moeten de onderdelen die de schuifdeur laten zakken, deze week worden vervangen. Dat is nodig om beter bestand te zijn tegen stormen en hoge waterstanden.

Heet, heter, heetst

Het was een tropische dag in de Rijnmond. De temperatuur bereikte de 30 graden en dus zochten we naar verkoeling, maar hoe? Je leest het hieronder.