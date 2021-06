Sterke drank, namaakerectiepillen en illegale tabak gevonden in Vlaardingse bedrijfspanden

Vier bedrijven aan de Schiedamsedijk in Vlaardingen hebben hun zaakjes niet op orde, blijkt uit een controle van de gemeente, douane en politie. In twee panden werd een bar met sterke drank aangetroffen. Ook werden er 36 nep-viagrapillen en illegaal tabak gevonden.

De gemeente Vlaardingen controleerde afgelopen dinsdag de panden samen met de douane, politie en het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT). Een van de panden waar een bar met sterke drank werd aangetroffen, had een kantinefunctie. Daar mag geen alcoholhoudende drank worden geschonken. De eigenaren krijgen daarom een waarschuwing.

De eigenaren van een ander pand gebruikte de bar als een verkapte horecazaak. Er werden consumptiebonnen verkocht en er was sterke drank aanwezig. Dit bedrijf heeft ook een waarschuwing gekregen en moet stoppen met de horeca-activiteiten.

Tijdens de bedrijvencontrole stuitte de controleurs ook nog op 36 namaakerectiepillen. Die zijn in beslag genomen door de politie en de betrokkene krijgt een waarschuwing. Daarnaast is illegaal tabak gevonden. Hierover was geen accijns betaald. De douane heeft de accijns alsnog ingevorderd en een boete van 1100 euro gegeven.

Aanpak ondermijning

De gemeente Vlaardingen wil inzetten op de aanpak van ondermijning omdat uit een veiligheidsanalyse naar voren komt dat er grootschalige ondermijningsproblemen in Vlaardingen zijn. In de afgelopen periode zijn er bijvoorbeeld meerdere grote hennepkwekerijen en gestolen onderdelen aangetroffen en waren er aanwijzingen voor de productie van harddrugs.