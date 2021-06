Mysterie in Dubbeldam: herinneringsbord is spoorloos verdwenen

Dubbeldammers staan voor een raadsel. Sinds vorige week is het zogeheten 'kombord' dat herinnert aan de annexatie van de wijk in 1970 spoorloos verdwenen. "Ik zou niet weten wat je ermee zou moeten, het is te groot om in je woonkamer te hangen."

Het bord, waarmee wordt aangegeven dat de bebouwde kom van een gemeente begint, stond sinds 2014 op het Damplein. Nadat het dorp Dubbeldam in 1970 door Dordrecht werd geannexeerd en daarmee een wijk werd, is hier al eerder om gevraagd. De toenmalige gemeenteraad wilde daar niet aan meewerken, maar in 2014 kwam hier dus verandering in omdat dit stukje geschiedenis nog altijd leeft onder Dubbeldammers.

Hans Berrevoets was zeven jaar geleden een van de initiatiefnemers van het bord. Hij vermoedt dat het bij wijze van grap is gestolen. "De gemeente is hier gisteren nog met twee man gaan zoeken, of het misschien ergens in de bosjes lag. Het is vast iemand geweest die het graag wil hebben, maar het heeft verder weinig waarde. Ik zou het niet in mijn woonkamer ophangen, daarvoor is het te groot. Maar het heeft wel betekenis voor Dubbeldam natuurlijk. Het hoort hier."

Ook omstanders staan te kijken van de verdwijning. "Beetje lullig is het wel", zegt een man. "Ik heb niemand zien lopen ermee, want anders had ik diegene wel aangehouden. Ik weet niet wat je ermee moet".

De gemeente is op de hoogte van de verdwijning, maar een oplossing is er nog niet. Berrevoets heeft camerabeelden, maar die zijn nog niet uitgebreid bestudeerd. Wel ziet hij dat er op donderdag nog 'iets blauws' hangt, dat op vrijdag niet meer zichtbaar is. "Misschien zien we een auto wegrijden of zien we iemand weglopen. Dan gaat het hopelijk handjes en voetjes krijgen."