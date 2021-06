Man uit Rhoon masturbeert in parkjes om spanningen kwijt te raken

Een 79-jarige schennispleger uit Rhoon mag de cel verlaten, maar wel onder strenge voorwaarden. De rechter heeft bepaald dat hij contact moet houden met de reclassering en een locatieverbod krijgt. Fredrikus H. heeft bekend dat hij drie keer, in Rotterdam en Rozenburg, heeft staan masturberen in parkjes. Volgens justitie dwing hij kinderen naar hem te kijken, maar dat ontkent hij.

De man uit Rhoon heeft een lange geschiedenis van exhibitionisme en al vele strafzaken gehad. Hij is daar meermalen voor behandeld, maar zonder succes.

De huidige schennisplegingen waren in 2019 en 2020. Opmerkelijk detail: in Simonshaven waren twee zedenrechercheurs toevallig in de buurt. Zij hebben zelf niets gezien, maar de twee meisjes die bij hen hoorden wel. De rechercheurs hebben zelf de getuigenissen van de kinderen van toen tien jaar oud opgenomen. De Rotterdamse rechter zei woensdag dat het beter was geweest als andere politiemensen dat hadden overgenomen. Het zedenkoppel zal nader worden gehoord.

H. heeft verklaard dat hij nooit seksuele bedoelingen heeft met zijn exhibitionisme. Het masturberen in het openbaar is alleen om spanningen kwijt te raken. Zijn geslachtsdeel was als het ware zijn ventiel. Deskundigen hebben ook vastgesteld dat de schennisplegingen steeds volgden op periodes van depressies.

Tijdens de korte zitting woensdag zei de verdachte dat hij soms niet meer wilde leven. "Dan lag ik thuis met een kussen op het hoofd. Maar de tijd in het Huis van Bewaring heeft mij goed gedaan. Ik heb mooie begeleiding gekregen. Ik wil weer leven. Ik weet ook zeker dat ik mij nooit meer zal exhibitioneren, anders mag u mij de zwaarste straf geven."

De verdachte is in detentie verzwakt doordat hij corona kreeg. Ook is hij claustrofobisch en daarom wilde hij uit de cel. De rechter ging daarin mee, maar gaf aan dat de man zo snel mogelijk naar een begeleid wonen-project moet. Dan kan samen met de reclassering in de gaten worden gehouden dat hij niet opnieuw in een dal terechtkomt en weer tot masturberen in parkjes overgaat.

De inhoudelijke rechtszaak staat nu voor 23 augustus gepland.