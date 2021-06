Rotterdamse meisjes doneren haar aan zieke kinderen

"Ik vind het belangrijk dat iedereen, jong of oud, mooi haar heeft", vertelt Bente Thoen. De zenuwen gieren door haar lichaam als ze plaatsneemt op de kappersstoel in de tuin van haar ouderlijk huis. "Ik heb twee jaar gespaard voor dit lange haar en bij mijn laatste kappersbezoek hoorde ik dat het lang genoeg was." Om haar haar gezond te houden, ging Bente wel elke twee maanden naar de kapper om de puntjes eraf te halen. Ook haar vriendinnetje Mees (achternaam bekend bij de redactie) werd geprikkeld door Bente's enthousiasme en daarom gaat ook zij haar haar doneren.

Stichting Haarwensen

De meisjes doneren allebei hun haar aan Stichting Haarwensen. Deze stichting maakt pruiken voor kinderen met kanker. Toch is haar doneren alleen, niet genoeg om een pruik te maken: Bente en Mees moesten ook geld inzamelen zodat de pruik daadwerkelijk gemaakt kan worden. "We hebben meer dan 4000 euro opgehaald en nog een aantal haarstukken gekregen. Hiermee kunnen we drie pruiken laten maken", vertelt Bente.

Diepe indruk

Voor Bente komt deze actie niet uit de lucht gevallen. Zij is een aantal jaar geleden geconfronteerd met het ziekteproces van haar moeder. "Ze was niet echt kaal maar haar haar was heel dun en telkens toen ze haar haar kamde schrok ik daar van." Bente's moeder is inmiddels overleden.