Even binnenkijken: Marloes woont in een voormalige gevangeniskapel in Rotterdam-Noord

“Het is een soort minidorp in de wijk”, legt Marloes enthousiast uit. Ze woont sinds een jaar op deze bijzondere plek. Achter de gevangenismuren ligt een open en groen gebied met daarin de voormalige Strafgevangenis en het Gerechtsgebouw. Marloes woont in het voorportaal van de kapel. In haar huis stond vroeger het orgel. De gevangen kwamen via een gang naar binnen en liepen door naar het hoofdgebouw.

Het huis van Marloes | Foto: Marloes Hildenbrant

Supersfeervol en gezellig



Die historie geeft veel sfeer. En dat is dan ook wat ze het leukste aan haar huis vindt. “De geschiedenis, de houten balken. En de deur vind ik echt geweldig, met dat trapje.” Ook de hoge plafonds en de bijzondere ramen maken dit huis bijzonder. Net als het contact met de buren. “Het project is heel gaaf. De tuinen grenzen allemaal aan elkaar. Als je buiten zit, dan ben je altijd met elkaar want iedereen heeft een voortuin. Daardoor zijn er veel praatjes, app-groepen en barbecues. Vorige zomer had een buurman zelfs een buitenbioscoop geregeld”, zegt ze lachend.

Ondanks dat het huis uit 1882 stamt, is het vanbinnen gloednieuw. “Het is een klein huisje, maar het oogt toch fris en ruim.” Het is dan ook niet gek dat de Tuin van Noord genomineerd was voor de Rotterdamse Architectuurprijs 2021.

Het huis van Marloes | Foto: Marloes Hildenbrant

Verhuizen

Toch heeft Marloes besloten om weer te verhuizen. “Het is voor een gezin met kinderen ideaal, maar het past meer bij mij om weer in de wijk te gaan wonen”, legt ze uit. Helaas voor een ieder die nu enthousiast is geworden over haar prachtige woning. Ze heeft haar huis al verkocht.

Het huis van Marloes | Foto: Marloes Hildenbrant

Bekijk hier meer foto's van het huis van Marloes