Discriminatiemeldpunt krijgt fors meer meldingen in coronajaar

Het aantal meldingen van discriminatie in de regio is in 2020 fors gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga (integratie en samenleving). Bij het regionale meldpunt RADAR kwamen in het jaar dat corona uitbrak 1.871 meldingen binnen, terwijl dat er in 2019 zo'n 853 waren.

Het coronavirus en de Black Lives Matter-protesten zijn volgens de wethouder waarschijnlijk de belangrijkste aanleidingen voor de toename van meldingen. Volgens hem is de stijging in het aantal discriminatiemeldingen ook landelijk zichtbaar.

Van de ruim 1.800 meldingen in 2020 gingen er meer dan 800 over discriminerende situaties met betrekking tot de coronapandemie. Zo was er een liedje van een commerciële zender waarin Chinezen werden bespot en verantwoordelijk werden gehouden voor de uitbraak.

Arbeidsmarkt en openbare ruimte

Op de arbeidsmarkt werd het meest gediscrimineerd, blijkt uit de cijfers van 2020. Zo'n 230 meldingen waren arbeidsgerelateerd, wat vergelijkbaar is met de cijfers uit 2019. Het gaat dan bijvoorbeeld om leeftijdsdiscriminatie bij sollicitaties, het niet verlengen van een contract vanwege zwangerschap of het beledigd en gepest worden door collega's vanwege een etnische achtergrond.

Ten opzichte van 2019 waren er in 2020 relatief veel klachten over discriminatie in de commerciële dienstverlening en de openbare ruimte. Ook die zijn deels coronagerelateerd: zo werden mensen de toegang geweigerd bij winkels omdat ze geen mondkapje droegen, terwijl ze wel een medische verklaring hadden. De meeste meldingen hebben verder betrekking op herkomst of huidskleur: van het gecontroleerd worden door winkelpersoneel op grond van huidskleur tot aan beledigen en pesten. Ook mensen uit de LHBTIQA+-community zijn uitgescholden en bedreigd.

Onderwerp bespreekbaar maken

Volgens Wijbenga onderschrijven de discriminatiecijfers het belang van een daadkrachtige en brede aanpak van discriminatie en extra inzet op racismebestrijding. Zo worden scholen ondersteund en gestimuleerd om discriminatie en racisme bespreekbaar te maken en worden ontmoetingen in de stad georganiseerd om vooroordelen te verminderen. Ook pleit de wethouder bij de overheid voor invoering van een meldcode discriminatie voor organisaties, waardoor het makkelijker wordt om dit onderwerp bespreekbaar te maken.