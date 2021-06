Politie lost waarschuwingsschoten in Rockanje om stel aan te houden

De politie heeft woensdagavond meerdere waarschuwingsschoten gelost bij de aanhouding van een stel in Rockanje. De 30-jarige man en de 26-jarige vrouw weigerden mee te werken na een melding van een verkeersruzie.

Agenten kregen rond 19:30 uur een melding over de ruzie aan de Ommeloop en wilden het tweetal staande houden, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De man riep dat hij zijn vuurwapen ging pakken, waarna de politie overging op de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV). Hierbij zijn in totaal drie waarschuwingsschoten gelost.

Volgens een woordvoerder van de politie is uiteindelijk geen vuurwapen aangetroffen. De twee zijn opgepakt, maar weigeren ook nu nog medewerking. De precieze aanleiding voor de verkeersruzie is dan ook nog onduidelijk. De man en vrouw zouden onder invloed zijn.