Ontsnapte ‘tijgerkat’ in Capelle aan den IJssel heeft ander baasje, maar politie wil weten wie

De serval, een wilde katachtige, die vorige week zondag uit een appartement in Capelle aan den IJssel ontsnapte, is weg. Het beest is samen met zijn soortgenoot naar een ander baasje gebracht, zegt de eigenaar tegen de politie.

Buurtbewoners schrokken zich vorige week zondag rot toen ze 'een katachtig beest op de galerij zagen lopen, dat zou lijken op een wild dier'. De schakelden de politie in. Agenten controleerden de woning woensdagavond opnieuw, omdat duidelijk was dat beide servals nu weg zijn.

De politie weet alleen niet waarheen. En dat is een probleem bij het houden van servals. Zowel bij de aankoop als bij de verkoop van een serval komt administratie en een vergunning kijken. De politie geeft de eigenaar in Capelle aan den IJssel zeven dagen de tijd om dit op orde te brengen.

Daarna controleert de politie opnieuw of de oorspronkelijke eigenaar een vergunning heeft en hoe het gesteld is met het dierenwelzijn van de twee servals in het appartement

Het houden van servals is alleen toegestaan als ze in Nederland zijn gefokt in gevangenschap. Ook is er minimaal vijftig vierkante meter per serval nodig en moeten ze een kooi hebben waaruit ze niet kunnen ontsnappen.