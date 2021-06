Chantal Zeegers nieuwe lijsttrekker D66 Rotterdam

Chantal Zeegers is de lijsttrekker van de Rotterdamse fractie van D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ze volgt daarmee Said Kasmi op, die zich nu niet kandidaat heeft gesteld.

De partij had een lijsttrekkersverkiezing georganiseerd, want naast Zeegers had ook Hester Duursema zich kandidaat gesteld. Woensdagavond is bekend geworden dat Zeegers de meeste stemmen heeft gekregen.

Zeegers is de huidige fractievoorzitter van de partij en is geboren en getogen in Rotterdam. In een reactie op sociale media laat ze weten trots en blij te zijn dat ze is verkozen tot lijsttrekker. "Ik zal er alles aan doen om het in mij gestelde vertrouwen waar te maken."

D66 was bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen de grootste partij in Rotterdam. Volgens de partij is het de ambitie om dit landelijke succes bij de gemeenteraadsverkiezingen te herhalen.