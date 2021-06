Europees Milieuagentschap: 'Luchtkwaliteit in Rotterdam is goed'

De luchtkwaliteit in Rotterdam is misschien zo slecht nog niet. De stad wordt vaak gezien als een van de meest vervuilde steden in Nederland, maar vergeleken met andere Europese steden, doet Rotterdam het goed als het om schone lucht gaat.

Dat blijkt uit cijfers van het Europees Milieuagentschap (EEA). Het agentschap heeft ruim 300 Europese steden met elkaar vergeleken. Rotterdam staat op 123 en dat valt net binnen de marge van wat het agentschap als 'goed' beoordeelt.

Groningen is de best scorende Nederlandse stad op de 32ste plaats. Amsterdam komt niet verder dan plek 182.

Het EEA gebruikt de gegevens van meetstations die in de Europese steden hangen en onderzoekt de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide. Veel steden in Italië en Polen domineren de onderkant van de lijst. Voor de schoonste lucht moet je in Umeå in Zweden zijn.

Volgens het EEA gaat het steeds beter met de Europese luchtkwaliteit.