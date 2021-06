Viroloog: 'Na de optimistische zomer van vorig jaar waren maatregelen nodig, die situatie moeten we nu voorkomen'

De besmettingscijfers dalen, er zijn tot nu toe bijna 13 miljoen prikken gezet en het aantal Nederlanders dat bereid is zich te laten vaccineren stijgt ook nog steeds (87 procent). De kans bestaat dat volgende week zaterdag zelfs de mondkapjesplicht verdwijnt. Alle seinen lijken op groen te staan voor een onbezorgde zomer, maar toch moeten we uitkijken dat we niet te optimistisch worden. Dat zegt viroloog Annemiek van der Eijk van het Erasmus MC.

"Het gaat heel goed en ook ik word vrolijk van al het goede nieuws, maar laten we ons wel realiseren dat een groot deel van de Nederlanders nog niet (volledig) is gevaccineerd", waarschuwt Van der Eijk. "We weten allemaal dat er verschillende varianten van het virus zijn. De nieuwste is de Indiaanse - ook wel de Deltavariant genoemd - die rondgaat. Engeland liep op ons voor als het gaat om vaccineren, maar het land krijgt nu te maken met die nieuwe variant. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die niet of niet volledig zijn gevaccineerd.

Niet Engeland achterna

In Engeland was het optimisme groot. Zelfs de discotheken zouden op korte termijn opengaan, maar de nieuwe variant heeft roet in het eten gegooid. De lijst van landen waar de Engelsen welkom zijn, wordt steeds korter. Volgens Van der Eijk moeten wij zien te voorkomen dat wij in hetzelfde schuitje terechtkomen.

"Het wordt mooi weer en er kan meer, maar wees je bewust van je verantwoordelijkheid. Laat je testen als je klachten hebt. En als je op vakantie gaat, wees dan alert. Dat geldt niet alleen voor jongeren die naar Portugal en Spanje gaan, maar aan iedereen die op reis gaat. Het virus verspreidt zich snel en als je terugkomt terwijl je besmet bent, kun je andere mensen besmetten. Het kan zijn dat je zelf niet erg ziek bent, maar je kunt andere mensen wel ziek maken. Dat geldt ook voor mensen die gevaccineerd zijn."

'Vaccineren voorkomt ernstige ziekte'

Het het aantal mensen dat zich wil laten vaccineren, juicht de viroloog toe. "Dat voorkomt wel ernstige ziekte. De druk in de ziekenhuizen neemt af, de reguliere zorg kan weer worden hervat en als er dan pechvogels zijn die toch ernstig ziek worden, is er genoeg plek in de ziekenhuizen om ze te behandelen. Maar je laten vaccineren is niet voor iedereen makkelijk en dat heeft ook met vervoer te maken. We merken dat het zijn vruchten afwerpt als je naar de mensen toegaat. Het vaccineren op de markt is dan ook een mooi initiatief waar we erg blij mee zijn."

Mondkapjesplicht

Vanwege de afname van het aantal besmettingen kan het zijn dat het mondkapjesplicht verdwijnt. Daar maakt Van der Eijk zich geen zorgen om. "Ik vind goed gedrag belangrijker dan het dragen van een niet-medisch mondkapje dat drie keer in de zak wordt gestoken, half op de kin hangt en met ongewassen handen op en af wordt gezet. Dan neemt de nut ervan af. Het afschaffen ervan zal niet voor een noemenswaardig verschil zorgen als het gaat om de toename van het aantal besmettingen", zegt de viroloog.



Ze hoopt dat mensen zich bewust zijn van de situatie. "Wat wel belangrijk effectief is, is dat we alert zijn en onze verantwoordelijkheid nemen. Doen we dat niet dan zitten we straks in dezelfde situatie van na de zomer van vorig jaar. waardoor ineens toch nog maatregelen nodig waren. Dat wil niemand."