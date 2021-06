Er wordt 'extreem' last minute geboekt: 'Maar een goede voorbereiding is essentieel'

Elke dag weer gaan er nieuwe landen op 'geel', wat inhoudt dat vakanties naar die landen niet langer worden afgeraden en dat je geen negatieve test hoeft te laten zien of in quarantaine moet bij terugkomst. Al die versoepelingen betekenen dat het bij veel mensen weer gaat kriebelen om een lekkere vakantie in het buitenland te boeken. Dat merkt ook vakantiebureau Sunweb.

"Er wordt extreem last minute geboekt", zegt Sunweb-woordvoerder Martine Langerak. "Mensen hebben veel zin in vakantie. Dat zie je ook deze week, waarin veel gebieden 'op geel gaan'. Die zijn ook populair. Mensen boeken vandaag en willen over een aantal dagen in het vliegtuig naar Kos of Rhodos zitten." Naast de Griekse eilanden is ook Spanje erg populair.

Maar een goede voorbereiding is echt essentieel, benadrukt Langerak. "Het is nog niet zoals twee jaar geleden, toen we onze spullen zomaar konden pakken en vertrekken." Zo kan het per land verschillen hoe lang een PCR-test geldig is. In het ene land is dat 48 uur, maar in het andere land 72 uur.

In Griekenland moet je bijvoorbeeld een plf (passenger locator form) op zak hebben, die uiterlijk 24 uur voor aankomst moet worden aangevraagd. "Als je dat niet hebt, dan kom je niet van het vliegveld af", waarschuwt Langerak. "Je zal niet de eerste zijn die Nederland dan niet zal verlaten."

'Het gaat om het gedrag van mensen'

Het RIVM maakt zich echter zorgen over jongeren die bijvoorbeeld in Portugal of Spanje op vakantie gaan en bij terugkomst positief op het coronavirus testen. Er wordt aan een oplossing gewerkt, bijvoorbeeld om een sneltest te laten afnemen voordat je terugvliegt naar Nederland. "We zijn momenteel met het ministerie, AVR en andere reisorganisaties aan het onderzoeken hoe we dit kunnen stimuleren en faciliteren", zegt Langerak.

Uiteindelijk gaat het om het gedrag van de mensen en niet om de bestemmingen, benadrukt de woordvoerder van Sunweb. Wel kan de reisorganisatie schakelen als de situatie rondom het coronavirus in het vakantieland verandert. Ook kunnen de reisleiders op locatie helpen.

Langerak adviseert vakantiegangers ook om de reisverzekering te checken. "Maar veel zaken die vroeger in de ouderwetse annuleringsverzekering zaten, die zitten al in de pakketreizen. Denk aan een repatriëringsgarantie", legt de Sunweb-woordvoerder uit. "Wil je helemaal zorgeloos op vakantie kunnen gaan, dan kun je all-in-annuleringsverzekering afsluiten. Dan ben je voor bijna alles gedekt."