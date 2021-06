Deze Dordtse voortuinen zijn helemaal in de oranjestemming

"Het is een traditie die we al langer doen", legt Acoca uit. De laatste keer dat de straat oranje was versierd, was tijdens het WK Voetbal van 2014. "Alles heeft zeven jaar in de opslag gestaan. Na zeven jaar willen we gelijk groots uitpakken."

De EK-beker in opblaasvorm | Foto: RTV Dordrecht

Acoca grijpt elke gelegenheid aan om zijn voortuin te versieren. Ook na de geboorte van zijn kinderen bouwde hij de hele tuin vol. De Dordtenaar haalde er steeds het nieuws mee en vindt dat alleen maar leuk. "De hele wereld mag onze tuin zien", vertelt Acoca.

Outsider

Er staat van alles in de tuin van Acoca: een leeuwenkop, die op het dak van een winkelcentrum heeft gestaan. Ook pronkt er een opblaasbare EK-beker in de voortuin, die maar liefst zes meter hoog is. Uiteraard ontbreken de vlaggetjes en banners niet. Acoca haalt de spullen overal vandaan.

De leeuwenkop die bovenop het dak van een winkelcentrum stond | Foto: RTV Dordrecht

Donderdagavond speelt Oranje het tweede groepsduel op met Oostenrijk. Acoca hoopt dat Oranje het ver schopt. Zo niet, dan blijft de versiering heus nog even hangen. Maar Acoca heeft vertrouwen in een goede afloop: "Oranje is goed gestart, maar we moeten niet denken dat we er al zijn. Nederland is een goede outsider en ik verwacht dat we ver gaan komen."