Straf voor jonge brandstichters Plaswijckpark, maar de cel hoeven ze niet meer in

De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag twee verdachten van 14 en 16 jaar veroordeeld tot een maand jeugddetentie voor de brand op het attractiepark Plaswijckpark. Ze hoeven niet de gevangenis in, omdat ze al dezelfde tijd in voorarrest hebben gezeten.

De jongens staken afgelopen januari kerstbomen en vuilniszakken in brand nadat ze die hadden overgoten met wasbenzine. Het gevolg was een uitslaande brand in het theatergebouw dat volledig afbrandde.

Justitie eiste op 3 juni een maand gevangenisstraf tegen de verdachten. In de rechtszaak achter gesloten deuren verklaarde één van de verdachten dat ze een kampvuurtje wilden maken van oude kerstbomen. Dat zou uit de hand zijn gelopen. De andere verdachte vertelde dat hij amper een rol speelde. Volgens justitie was hij wel bij het vuurtje aanwezig en daarom medeplichtig.

"Het Plaswijckpark is een familiepark waar velen mee zijn opgegroeid, waardoor het park ook een grote emotionele waarde heeft", zegt de rechtbank. "De brandstichting heeft dan ook geleid tot een schok in de samenleving, met name onder Rotterdammers. De rechtbank rekent dit de verdachten zwaar aan."

De rechtbank acht bewezen dat het de 14-jarige verdachte het plan heeft bedacht. Hij had daarnaast illegaal vuurwerk in zijn bezit. Hij wordt veroordeeld tot 95 dagen jeugddetentie, waarvan 66 dagen voorwaardelijk.

Andere verdachte gaf aansteker

De 16- jarige verdachte heeft een aansteker aan zijn medeverdachte gegeven, was aanwezig toen de brand werd gesticht en heeft dit gefilmd. Dat maakt hem volgens de rechtbank medeplichtig. Zijn straf valt iets lager uit met 90 dagen jeugddetentie, waarvan 61 dagen voorwaardelijk.

De daders, die al snel werden gepakt, zaten wekenlang vast. Zij hoeven niet terug de cel in, omdat ze het onvoorwaardelijke deel van hun straf al hebben uitgezeten.

De heftige brand die het theatergebouw van familiepark Plaswijck in de as legde, liet niemand onberoerd. Jonge en oude bezoekers zamelden ijverig geld in en dat leverde meer dan 2 ton op.