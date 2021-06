Rotterdamse groep scholieren besmet na eindexamenreis naar Mallorca : 'Kan niet zeggen dat ik me aan de regels heb gehouden'

Meer dan de helft van een groep van zestien Rotterdamse scholieren is besmet geraakt met het coronavirus na een eindexamenreis naar Mallorca. Het RIVM waarschuwde deze week nog scholieren en andere jongeren om zich te laten testen na een bezoek aan Spanje of Portugal, twee populaire bestemmingen onder geslaagde scholieren.

Een van de scholieren is Gijs (echte naam bekend bij de redactie). Ook hij is besmet met het virus. Hij zegt nergens last van te hebben, hooguit een beetje benauwdheid. "Maar dat heb ik eigenlijk altijd", zegt hij. Van de in totaal zestien jongeren met wie hij naar Mallorca ging zijn er nu zeker negen besmet. Vijf jongens en vier meisjes. "Drie jongens hebben het al gehad, dus die zijn denk ik immuun. De meisjes hebben er meer last van dan de jongens. Zij hebben koorts, maar wij hebben nergens last van."

Op Mallorca waart het virus flink rond, maar Gijs heeft niet lang nagedacht of ze wel die kant op moesten gaan. "Je weet wel dat het er is, maar je doet daar niet anders dan je in Nederland doet. Hier zie je ook grote groepen jongeren samen hangen, en ik had nog geen corona opgelopen. Dan voel je je een beetje onaantastbaar, maar dat bleek toch niet zo te zijn", zegt Gijs. Toch kreeg hij tijdens zijn reis niet de indruk dat er iets aan de hand was.

"Daar wisten we nog van niks. Bij terugkomst bleken twee van onze vriendinnen positief te zijn", vertelt Gijs. Volgens hem hebben hij en zijn vrienden zich toen direct laten testen. De negatieve uitslag was voor hen reden genoeg om de dag daarna alsnog naar een examenfeest met andere scholieren te gaan. "Ik denk dat het daar een beetje mis is gegaan", geeft hij toe. Op de dag van het feest kreeg Gijs opnieuw een negatieve uitslag van zijn coronatest.

Niet aan de regels gehouden

Waar Gijs en zijn vrienden precies besmet zijn geraakt is niet helemaal helder. Naar eigen zeggen heeft hij zich in de dagen na het feest vaak laten testen, telkens met een negatieve uitslag. Toch bleek hij afgelopen woensdag wel positief te zijn. "Ik kan niet zeggen dat ik me daar aan de regels heb gehouden. We hebben op Mallorca mensen van buiten onze groep meegenomen naar onze villa. Maar ik heb me wel constant laten testen, dus daar klopt denk ik ook niet zoveel van", vertelt hij.

Tijdens de vakantie brachten de jongeren veel tijd door op de bekende strip in El Arenal, een plek waar Nederlandse toeristen in Mallorca zich graag verzamelen. "Daar was het bomvol", zegt Gijs. "Politie was er niet echt. Je kon uitgaan tot 11.00 uur, en blijven hangen tot 12.00 uur. Daarna moest je naar huis, en dan namen we mensen mee."

Volgens Gijs heeft hij bij het boeken van zijn reis niets gedaan dat niet mocht. Reizen naar Mallorca zijn toegestaan volgens het RIVM, en de vrienden hebben zich van tevoren uitgebreid laten testen. Bij terugkeer in Nederland is het niet verplicht om in (thuis)quarantaine te gaan, en ook is er geen testverplichting.

Deltavariant

Eén van de belangrijkste redenen dat het RIVM jongeren nu waarschuwt om zich te laten testen bij terugkomst uit Spanje en Portugal heeft te maken met de deltavariant van het coronavirus. Die variant is ongeveer 40 tot 60 procent besmettelijker dan de variant waarmee we in Nederland tot dusverre te maken hebben gehad. Met name het Verenigd Koninkrijk is hard getroffen door die variant. Omdat veel Britten naar Portugal en Spanje op vakantie gaan, zijn er zorgen dat reizende jongeren die variant meenemen naar Nederland.

GGD-arts Ewout Fanoy zegt op de hoogte te zijn van de groep besmette jongeren, maar dat nog niet bekend is of zij besmet zijn met de deltavariant. "Als jongeren met deze klachten zich bij een teststraat van de GGD melden, dan start ook meteen een bron- en contactonderzoek. De GGD probeert dan in kaart te brengen of er sprake is van een cluster van besmettingen. Als dat zo is wordt steekproefsgewijs gekeken of er sprake is van de deltavariant. Die steekproeven worden opgestuurd naar een laboratorium. De uitslagen daarvan verwachten we nog." Het is volgens Fanoy te kostbaar om ieder besmet persoon te testen op de deltavariant.

Om te voorkomen dat jongeren besmet raken met de deltavariant heeft GGD-arts Ewout Fanoy een aantal tips: