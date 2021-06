Zuid-Holland stapt uit Warmtebedrijf, Rotterdamse coalitie wil door

De provincie Zuid-Holland stapt dit najaar uit het Warmtebedrijf Rotterdam. De provincie is met 2,5 procent van de aandelen de enige aandeelhouder naast de gemeente Rotterdam (97,5 procent), dat er alleen voor komt te staan. Het project draait om een paar honderd miljoen euro. Hoeveel het precies is, wordt vanwege de grote belangen geheim gehouden.

Zuid-Holland stopt nog wel 103,5 miljoen euro in het project. De provincie houdt het voor gezien omdat Zuid-Holland vindt dat het in stand houden van het Warmtebedrijf niet hoort bij de doelstelling. Die duurzame taak hoort meer bij de Gasunie, staat in de stukken. Dat bedrijf legt de leiding naar Den Haag en Leiden aan.

Een woordvoerder van de Rotterdamse wethouder Arjan van Gils zegt dat het besluit van de provincie geen verrassing is, maar vanwege de geheimhouding rondom het project niet eerder openbaar kon worden gemaakt. “Als de afspraken rond het Warmtebedrijf zijn afgerond, dan gaan we met de provincie in gesprek over het uittreden.”

Het vertrek van Zuid-Holland zorgt niet voor paniek in de Rotterdamse gemeenteraad. De raadsleden kenden de plannen van de provincie.

PvdA-woordvoerder Dennis Tak kan ook wel begrijpen dat Zuid-Holland het in stand houden van het Warmtebedrijf niet als een taak ziet. Hij ziet ook in de Gasunie een toekomstige eigenaar. De Gasunie en ook Eneco zeggen dat het op dit moment niet aan de orde. “We zijn hoofdtransportnetbeheerder. Het is wettelijk verboden om in warmte te handelen”, zegt een woordvoerder van de Gasunie.

Wachten op de nieuwe warmtewet

“Dat snap ik wel”, reageert Dennis Tak. “Het wachten is op de nieuwe warmtewet. Die geeft de Gasunie wel de ruimte om die rol te pakken. Alleen is het wachten op een nieuw kabinet. Die moet verder met die wet.”

De coalitie en dus de meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad zal volgens Tak om die reden donderdag het college steunen om verder te gaan met de gesprekken over het Warmtebedrijf.

Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam denkt daar heel anders over. Fractievoorzitter Robert Simons vindt het voorstel niet concreet genoeg: “We worden gevraagd om ja te zeggen tegen toewijding en intentie. Dat doen we niet. De vorige keer hebben we in dit dossier al een handtekening moeten zetten waar we later spijt van hadden.”

‘Meeste geld van Rotterdam zit in Warmtebedrijf’

“Daar komt bij dat het gaat om heel veel geld”, vervolgt hij, maar hoeveel mag het LR-raadslid vanwege geheimhouding niet vertellen. “We hebben al grote projecten zoals Feyenoord City en Boijmans, maar het meeste geld zit in het Warmtebedrijf. De nieuwe leiding van de Gasunie is pas in 2026 gerealiseerd en de nieuwe warmtewet is er ook nog niet. Het kan niet zo zijn dat volgende stadsbesturen geen geld kunnen uitgeven vanwege die investeringen.”

Tak maakt zich minder zorgen en vindt dat het nu voorliggende plan van wethouder Van Gils beter oogt dan voorheen. Hij gelooft ook dat het geld dat in het Warmtebedrijf zit via de nieuwe warmtewet wordt terugverdiend. “De investeringen hebben straks een marktwaarde.” Simons ziet dat anders: “Misschien komen we er over een paar jaar achter dat het Warmtebedrijf en de gebruikte technieken allemaal hadden te maken met oud-denken.”

De Rotterdamse gemeenteraad stemt donderdagavond over het voorstel van burgemeester en wethouders om de gesprekken over het Warmtebedrijf door te zetten en dit najaar een knoop te hakken.