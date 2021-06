Bloedzuiger vanuit oosten van het land opgerukt naar Ouddorp

Volgens drinkwaterbedrijf Evides is de medicinale bloedzuiger in verschillende duinpoelen gevonden. De worm houdt van rivierengebieden en kwam tot nu toe vooral voor in vennen in Limburg, Brabant en Gelderland, zegt Evides. Het diertje houdt dan ook van ondiepe poelen waar het water snel warm wordt, niet te zuur is en niet te voedselrijk. Zelf leeft het van grazers die in de poelen komen drinken zoals paarden en koeien en van reeën. De liefhebber van kakelvers bloed klampt zich aan de dieren vast en doet zich dan tegoed. Als hij voldaan is, laat hij zich vanzelf weer vallen.

De Mmedicinale bloedzuiger werd bij Ouddorp gevonden tijdens een onderzoek van het Kenniscentrum voor Insecten EIS naar kleinere waterbeesten. De wormen komen er voor in zogeheten veedrenkpoelen die in de vorige eeuw zijn afgegraven of zijn ontstaan bij het opruimen van mijnen uit de Tweede Wereldoorlog.

De Medicinale Bloedzuiger is donker als hij droog is | Foto: Wikipedia

De worm kan twintig centimeter lang worden. Hij heeft twee zuignappen aan de uiteindes van zijn lijf. Daarmee beweegt hij zich voort. De zuignap op zijn kop heeft drie bladvormige kaken met elk zo'n honderd scherpe tanden. Als hij droog is, is de bloedzuiger donker gekleurd.

Genezingskrachten

Mensen schrikken nogal eens van het woord bloedzuiger, maar dat is in dit geval volgens Evides niet nodig. Het beestje wordt al eeuwenlang gebruikt voor medische doeleinden. Vroeger werden ze gebruikt voor aderlatingen, het afvoeren van 'fout bloed' uit een mens.

Tegenwoordig helpt de medicinale bloedzuiger bij het helen van moeilijk te genezen wonden in de plastische chirurgie en als pijnstiller bij artritis. De bloedzuigers worden speciaal met dit doel gekweekt.