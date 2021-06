Jonge olifantje Diergaarde Blijdorp heeft een naam: Radjik

Het jonge olifantje Radjik in Diergaarde Blijdorp | Foto: Diergaarde Blijdorp

Het Aziatische olifantje dat op 5 mei in diergaarde Blijdorp in Rotterdam is geboren, heeft een naam: Radjik. Dat is ook de naam van een plaats op het eiland Bangka in Indonesië. De moeder van Radjik heet Bangka. Ruim 10.000 mensen hadden een naam ingestuurd.

Zes weken lang konden mensen meedenken over de naam voor het olifantje. Veel mensen kwamen vanwege de geboortedag van het beestje - Bevrijdingsdag - met een naam die aan vrijheid deed denken zoals Aajaadee, Freedom, Haikho en Pembebasan.

Ook zette het einde van het coronatijdperk mensen aan tot creativiteit. Lichtpuntje (Hikaru), licht (Sinar), vreugde (Khusi) en Bing (geschenk) kwamen onder meer uit hun koker. Volgens Blijdorp hadden mensen zich duidelijk verdiept in Azië en in de olifant.

Vooral op Twitter waren er veel grappige inhakers. Opvallende suggesties waren: Slurfje McSlurfface , Ollie McOllieface, Shinji Onofant, Zeesluis IJmuiden en, misschien ook wel een dieptepunt, smirnoff ice.

De naam Radjik kwam maar één keer voor tussen alle inzendingen. De spruit is inmiddels opgenomen in de kudde van Aziatische olifanten van Blijdorp en groeit als kool, laat de diergaarde weten. "Hij ontdekt elke dag nieuwe dingen en wordt goed in de gaten gehouden door moeder Bangka en oma Irma.

Vanwege het mooi weer is Radjik ook geregeld in het water te vinden. Hij is volgens zijn verzorgers gek op badderen.

Bekijk de video van de geboort van Radjik op 5 mei 2021 om 03:00 uur.

[video:]