Gewonde bij schietpartij op drukke loopbrug

Op de loopbrug tussen winkelcentrum Zuidplein en het Ikazia Ziekenhuis is de paniek groot als op zaterdagmiddag 15 mei omstreeks 14.30 uur de kogels plotseling in het rond vliegen. Op dat moment is het druk op de loopbrug. Dus het is een wonder dat slechts één omstander wordt geraakt.

Duidelijk is dat drie mannen betrokken zijn bij de schietpartij. Eén van hen draagt een jas met een opvallende bontkraag. Kort na de schietpartij rijdt een donkerkleurige scooter met een windscherm met een zilverkleurige omlijsting de Motorstraat in. Wie heeft meer informatie over de scooter en het incident en heeft dat nog niet gedeeld met de politie?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000