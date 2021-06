Trio mishandelt en ontvoert man en plundert zijn rekening

De eigenaar van een rode Audi A3 Limousine weet niet wat hij meemaakt als hij bij zijn geparkeerde auto arriveert. Hij wordt mishandeld door drie mannen en ontvoerd in zijn eigen auto.

Het trio overvalt het slachtoffer in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 juni tussen 23.30 en 00.30 uur op de parkeerplaats aan de Achterzeedijk in Barendrecht, vlakbij de kinderboerderij. Na de mishandeling duwen de daders hem in zijn auto,

Tijdens de rit wordt hij gedwongen zijn pincode en bankpas af te geven, waarmee de daders bij automaten aan de Putsebocht in Rotterdam-Bloemhof, maar ook in IJsselmonde en bij het gemeentehuis in Barenrecht geld van zijn rekening halen.

Uiteindelijk wordt het slachtoffer uit zijn auto gezet en rijdt het trio met de Audi A3 weg.

De auto van het slachtoffer is inmiddels terecht, maar in de auto lagen ook een oude houten klok en een doos met boeken van schrijver Dean Koontz. Mogelijk zijn de spullen ergens op straat achtergelaten en heeft iemand de voorwerpen gevonden en meegenomen.

De politie wil de eventuele vinder van de spullen graag spreken. Maar ook mensen die meer informatie hebben over de gewelddadige ontvoering worden verzocht te bellen.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000