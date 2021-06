Zwart reizen mondt uit in mishandeling RET-conducteur

Een man en een vrouw checken niet in bij het instappen in de tram. Als een medewerker van de RET hen daarop aanspreekt reageren ze agressief. Uiteindelijk trapt de man de conducteur in zijn rug. Er zijn beelden van hem.

Het stel stapt op zondag 21 maart rond 19.15 uur op het Marconiplein in Rotterdam in tramlijn 21/24. Ze hebben zware tassen bij zich en een droogrek. De vrouw heeft een klein wit hondje aan de lijn. Mogelijk is zij zwanger.

Als ze betrapt zijn en ook weigeren alsnog in te checken, vraagt de conducteur hen de tram te verlaten. Bij het uitstappen spuugt de man de conducteur in het gezicht en maakt de vrouw een trappende beweging.

De conducteur gaat achter het stel aan om hen op hun gedrag aan te spreken. Als de jongeman dat doorheeft, legt hij de spullen die hij draagt neer en neemt een bokshouding aan. De conducteur draait zich om en loopt weg, maar wordt vlak voordat hij in de tram stapt in zijn rug getrapt.

We blurren nu nog het gezicht van de verdachte omdat hij waarschijnlijk minderjarig is. Meldt hij zich niet of wordt hij niet herkend door kijkers, dan wordt hij mogelijk in een volgende uitzending van Bureau Rijnmond herkenbaar getoond.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000