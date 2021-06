Beelden nieuwe aanslag op toko in Rotterdam-Zuid

De laatste aanslag is rond 2.15 uur in de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 juni. Diverse bewoners worden wakker van de explosie en zien een man weglopen. De verontwaardiging in de buurt is groot en de eigenaren van de toko zijn ten einde raad.

Want in de nacht van zondag 27 en 28 december 2020 is hun zaak al beschoten en op 22 februari legt een man een granaat bij de deur. Omdat hij niet de pin eruit trekt ontploft het projectiel niet. Ook die verdachte staat op beeld. Wie herkent ze?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000