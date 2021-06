Foto van man die aanbelt bij vermoorde Knut

De persoon die een einde maakte aan het leven van poezenman Knut wordt nog steeds gezocht. We tonen nu een foto van een man die op woensdagavond 26 mei tweemaal bij hem voor de deur staat. De politie wil graag met hem praten, want hij heeft mogelijk belangrijke informatie.

De 55-jarige Knut wordt op vrijdagmiddag 28 mei levenloos aangetroffen in zijn woning aan de Kringdans in de Capelse wijk Schollevaar. Hij blijkt het slachtoffer te zijn van een misdrijf. Vanaf dat moment onderzoekt een team van twintig rechercheurs zijn dood.

Zij weten dat Knut voor het laatst levend is gezien op donderdagavond 27 mei. Ook is bekend dat in de dagen voor zijn dood een aantal personen bij hem heeft aangebeld, waaronder de man op de foto. Wie weet wie hij is?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000