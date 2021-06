Ruim vijf mensen per show besmet bij het Eurovisie Songfestival, 13 bezoekers hadden al corona

De organisatie van testevenementen namens de overheid Fieldlab Evenementen, maakte de cijfers aan het einde van donderdagmiddag bekend. De 48 mensen die mogelijk besmet zijn tijdens het Songfestival zijn alleen bezoekers. De besmettingen onder crews, vrijwilligers, pers en delegatieleden worden later deze maand bekend gemaakt.

48 besmettingen op 29.875 komt neer op een gemiddelde van 1,6 per 1000 mensen. In de periode dat het Eurovisie Songfestival werd gehouden was het landelijk gemiddelde 4,9 besmette personen op de 100. "Dat is meer dan drie keer zoveel als het aantal besmettingen onder bezoekers van het Eurovisie Songefestival, constateert het Fieldlab Evenementen.

Het Eurovisie Songfestival was van 17 tot en met 22 mei. Tijdens de negen shows (zes repetities, twee halve finales en de finale) mochten iedere keer 3.500 mensen aanwezig zijn. Dat gebeurde onder voorwaarden: de bezoekers moesten een negatief testbewijs kunnen tonen van maximaal 24 uur oud. Publiek had een vaste plek en moest blijven. Zodra ze gingen lopen moest er een mondkapje op.