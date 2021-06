Eis 240 uur werkstraf voor aanrijden Hellevoeter verkeersregelaar die korte tijd later overleed

Volgens justitie is de Hellevoeter overreden door een tractor. De 56-jarige bestuurder zou een stopteken van de verkeersregelaar hebben genegeerd en zijn doorgereden. Het slachtoffer viel op zijn achterhoofd, liep ernstig hersenletsel op en is later overleden.

De bestuurder ontkent. Hij zegt de verkeersregelaar niet te hebben geraakt. Die viel volgens hem plotseling om, als een boom. Er zat toen nog ruimte tussen de tractor en de man. Getuigen spreken dit tegen en zeggen dat de bestuurder doorreed en het slachtoffer heeft geraakt. Ook zou hij hebben gescholden na het aanrijden en hebben geroepen 'dat krijg je er nou van'. De verdachte ontkent ook dat.

De bestuurder is aardappelteler in Hellevoetsluis en was onderweg naar zijn bedrijf. Vanwege de Fokveedag waren meerdere kruispunten afgesloten.

Advocaat Rob Baumgardt benadrukte dat het technisch onderzoek naar de tractor niet heeft uitgewezen dat de verkeersregelaar is geraakt. Nader onderzoek naar de schoenen kon niet meer en daarmee is er geen sprake meer van een eerlijk proces. Ik denk dat onomstotelijk was bewezen dat de tractor niet over de voet van het slachtoffer is gereden.

Video: collega's van het slachtoffer vormden op 17 augustus 2019 een erehaag

Een groep collega's van de verkeersregelaar was donderdag naar de rechtbank in Rotterdam gekomen om het slachtoffer te herdenken en om aandacht te vragen voor hun werk. We willen hiermee een statement afgeven. Dit is het zoveelste incident, we zijn nog net niet vogelvrij verklaard.

Justitie eist naast de maximale werkstraf van 240 uur ook een rijontzegging van anderhalf jaar. De rechter doet op 1 juli uitspraak.