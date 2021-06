Man aangehouden voor bedreigen raadsleden Rotterdam vanwege plannen Feyenoord City

De man werd woensdagmiddag in Moerdijk aangehouden. De politie was hem op het spoor gekomen in het onderzoek naar de bedriegingen, maar kan niet zeggen hoe. Ook wil ze niet in detail treden wat hij precies op zijn kerfstok heeft.

In de aanloop naar openbare bijeenkomsten over de bouw van het nieuwe stadion werden meerdere mensen geïntimideerd en bedreigd, vermoedelijk door tegenstanders van de bouw van het nieuwe stadion. Onder hen was ook een aantal gemeenteraadsleden. Burgemeester Ahmed Aboutaleb besloot de bijeenkomsten uit te stellen, omdat mensen zich niet veilig voelden om in te spreken. Ook wilde de burgemeester een afkoelingsperiode.

Vanaf vrijdag worden de bijeenkomsten alsnog gehouden. Die kunnen via een livestream online gevolgd worden.

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.