Ga mee naar Midden-Delfland met Chris Natuurlijk

Verrassend Midden-Delfland. Dat is het thema van de Midden-Delfland Dag op 19 juni. Bij het natuur- en milieu educatie centrum NME in Schiedam hoort Chris Natuurlijk hoe je waterdiertjes kunt vangen. Na een bezoek aan de voorbeeldtuinen van De Groene Raat, fietst Chris Natuurlijk de historische kern van het dorp Kethel in.

Met de fiets door Midden-Delfland

Hoe ervaar je Midden-Delfland op zijn best? Op de fiets natuurlijk. Met de makers van het nieuwe fietsboekje Kethel, Kandelaar en andere kernen, fietst Chris Natuurlijk langs sporen uit het verleden van Midden-Delfland.

Koken met pittige munt

Pepermunt, gembermunt, Marokkaanse Munt. Na een rondleiding in stadskruidentuin Rotterdamse Munt in Rotterdam-Zuid en onder toeziend oog van hondje Bep, kookt Tineke de Lange een tongstrelend vegetarisch gerecht met pittige muntsaus en andere kruiden uit de tuin. Haar recept voor parelcouscous en halloumi vind je terug op de site Tienkookt.com. Op 25 juni kookt Tineke de Lange een verrassingsdiner bij Rotterdamse Munt

Tineke de Lange alias Tien kookt vegetarisch kookt bij stadskruidentuin Rotterdamse Munt | Foto: Rijnmond

Slim en makkelijk vogels herkennen

De bekende vogelkenner Nico de Haan heeft zijn jarenlange kennis op het gebied van vogels gebruikt voor een nieuwe methode om vogels te herkennen. Je leest erover in De gewiekste vogelgids, je hoort erover in Chris Natuurlijk.

Luister zaterdag 19 juni van 08:00 tot 09:00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.